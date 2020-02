vor 33 Min.

Achter Coronavirus-Fall in Bayern - auch zwei China-Rückkehrer infiziert

In Bayern hat sich ein weiterer Patient mit dem Coronavirus infiziert. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es zwei Infizierte - es handelt sich wohl um zwei der China-Rückkehrer.

Auch der achte bestätigte Coronavirus-Patient in Bayern arbeitet für den Autozulieferer Webasto. Zwei der China-Rückkehrer haben sich wohl ebenfalls infiziert.

Erneut ist in Bayern das Coronavirus bei einem Menschen nachgewiesen worden. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Samstagabend mit. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle in dem Bundesland auf acht.

Bei dem infizierten 33-jährigen Mann handele es sich erneut um einen Mitarbeiter der Firma Webasto in Stockdorf im Landkreis Starnberg, sagte der Sprecher. Der Mann sei wohnhaft in München. Über weitere Einzelheiten will das Gesundheitsministerium am Sonntag informieren. Am Morgen hatte das Ministerium mitgeteilt, die bisher mit dem Coronavirus (2019-nCoV) infizierten Personen seien in gesundheitlich stabilem Zustand.

Das Hauptgebäude der Firma Webasto. Bild: Peter Kneffel, dpa

Acht Coronavirus-Fälle in Bayern - auch in Rheinland-Pfalz sind zwei Infizierte bestätigt

In Bayern ist nun bei sieben Mitarbeitern der Firma Webasto das Coronavirus nachgewiesen worden. Zudem war ein Kind eines der Erkrankten ebenfalls positiv auf die neuartige Lungenkrankheit getestet worden. Bei der Firma hatte es in den vergangenen Tagen umfangreiche Tests gegeben, nachdem sich dort ein Mitarbeiter bei einer chinesischen Kollegin angesteckt hatte, die inzwischen wieder in ihrer Heimat ist.

Mittlerweile haben sich wohl auch außerhalb Bayerns zwei Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Tagesschau mit Berufung auf die Kreisverwaltung Germersheim meldet, seien zwei der mehr als 100 China-Rückkehrer in der rheinland-pfälzischen Südpfalz-Kaserne positiv getestet worden. Sie sollen in ein Krankenhaus überstellt werden.

Mehr als 14.000 Coronavirus-Infizierte in China

Das neuartige Virus 2019-nCoV breitet sich seit einigen Wochen rasant von der chinesischen Millionenmetropole Wuhan aus. Zunächst nur innerhalb der Region Hubei, dann innerhalb ganz Chinas und in andere Länder dieser Welt. Obwohl die neue Lungenkrankheit in den meisten Fällen sehr mild verläuft, ist die Sorge mancher Menschen angesichts von inzwischen mehr als 14.000 Infizierten und mehr als 300 Todesopfern im Hauptverbreitungsland China groß. Das chinesische Gesundheitsministerium berichtete in der Nacht auf Freitag vom bisher stärksten Anstieg der Infizierten innerhalb eines Tages.

(Die Karte wird mobil nicht richtig angezeigt? Dann klicken Sie hier für die Vollbild-Ansicht.)

Coronavirus: Fünf Infizierte werden in Münchner Klinik behandelt

Bei den ersten vier Infizierten aus Bayern handelt es sich um drei Männer im Alter von 27, 33 und 40 Jahren und eine 33-jährige Frau. Sie alle werden in einer Münchner Klinik behandelt. "Die vier Patienten sind weiterhin symptomfrei und in klinisch gutem Zustand", sagte der behandelnde Chefarzt Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing am Donnerstag. Sie seien weiterhin unter klinischer Beobachtung und würden fortlaufend getestet. Bei diesen Tests werden nach Mitteilung der Klinik noch immer die Erreger nachgewiesen. Auch die fünfte dort behandelte Person, ein 52-Jähriger, zeige aktuell "nur leichte Symptome", so Wendtner.

Sollte es in den kommenden Tagen weitere bestätigte Corona-Fälle geben, so sieht sich die Schwabinger Klinik dafür gut gerüstet. Im Bedarfsfall stünden bis zu 30 Betten zur Verfügung, sagte Wendtner. "Diese Betten sollten aber ausschließlich für bestätigte Coronavirus-Patienten vorgehalten werden."

Angehörige von Infizierten sollen sich "häuslich isolieren"

Er verwies darauf, dass es sich bei Patienten mit hohem Fieber "mit sehr großer Wahrscheinlichkeit" um eine normale Erkältung oder Grippe (Influenza) handele. Diese Patienten sollten die verfügbaren Kapazitäten nicht blockieren. "Bevor diese Patienten in Schwabing in unserer Infektiologie aufgenommen werden, sollte der Coronavirus-Test erfolgt sein", betonte Wendtner. Verdachtsfälle sollten also nicht automatisch nach Schwabing geschickt werden. Jedes Krankenhaus in Bayern verfüge über die notwendigen Versorgungs- und Isolationsmöglichkeiten.

Wer mit den Infizierten zu tun hatte, soll sich freiwillig in eine Art Quarantäne begeben. "Die bisher ermittelten Kontaktpersonen sollen sich häuslich isolieren und sich mit Angaben zu ihrem Gesundheitsstatus fortlaufend beim Gesundheitsamt melden", erläuterte das Gesundheitsministerium. Die Gesundheitsämter prüfen, wer neben den 110 Kollegen etwa im privaten Umfeld Kontakt zu den Patienten hatte. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte, auch die niedergelassenen Ärzte im Freistaat seien über den Umgang mit Verdachtsfällen bei einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus informiert worden.

Außerhalb Chinas mehr als 150 Coronavirus-Infektionen

Wegen der rasanten Ausbreitung der Lungenkrankheit rät das Auswärtige Amt aktuell von Reisen nach China ab. "Verschieben Sie nach Möglichkeit nicht notwendige Reisen nach China", heißt es in neuen Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes. Vor einem Besuch in der schwer betroffenen Provinz Hubei wird ausdrücklich gewarnt. Außerhalb Chinas sind aktuell 150 Infektionen bekannt.

Noch deutlicher rief die US-Regierung ihre Staatsbürger dazu auf, nicht mehr nach China zu reisen. Auch sollten Amerikaner in China die Ausreise erwägen. Italien setzte nach zwei bestätigten Coronavirus-Fällen den Flugverkehr zwischen Italien und China aus. Das erklärte Ministerpräsident Giuseppe Conte am späten Donnerstagabend in Rom. Italien sei das erste Land in der EU, das diese Maßnahme ergreife. Bei den beiden Patienten handelt es sich um zwei chinesische Touristen, die nun auf einer Isolierstation in Rom seien. (AZ/dpa)

