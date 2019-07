vor 24 Min.

Adam Sandler trauert um Cameron Boyce

Cameron Boyce, der aus der Disney-Serie "Jessie" bekannt war, ist im Alter von 20 Jahren gestorben. Stars wie Co-Star Adam Sandler trauern um ihn.

Im Alter von nur 20 Jahren ist der US-amerikanische Schauspieler Cameron Boyce am Samstagabend gestorben, wie der US-Sender ABC News berichtete. Er sei aufgrund der Folgen einer "anhaltenden Erkrankung" gestorben, so teilte es seine Familie mit.

Um welche Krankheit es sich handelt beziehungsweise was die genaue Todesursache sein könnte, ist derzeit nicht bekannt. "Schweren Herzens berichten wir, dass wir Cameron verloren haben", teilte ein Sprecher der Familie lediglich gegenüber der Presse mit.

Cameron Boyce tot: Er war wegen einer Krankheit in Behandlung

"Wir sind zutiefst betroffen und bitten um Privatsphäre in dieser äußerst schwierigen Zeit, da wir über den Verlust unseres kostbaren Sohnes und Bruders trauern", ließ die Familie außerdem mitteilen. Boyce hatte sich in den letzten Jahren seines Lebens besonders für wohltätige Zwecke engagiert. Unter anderem hatte er für ein Brunnenprojekt im Süden Afrikas 30.000 Euro gesammelt.

Cameron Boyce feierte sein Schauspiel-Debüt bereits 2008 im Alter von neun Jahren im Horror-Film "Mirrors" an der Seite von Hollywood-Star Kiefer Sutherland, der vor allem durch die Serie "24" bekannt geworden ist. Außerdem spielte Boyce in "Kindsköpfe" und "Kindsköpfe 2" an der Seite von Adam Sandler. Bekannt wurde er aber vor allem durch die Disney-Serie "Jessie", in der er den spitzbübischen Luke Ross darstellt. Zwischen 2011 und 2015 wurden mehr als 100 Folgen der Serie über vier Staffeln ausgestrahlt. Danach spielte Boyce in den Filmen "Descendants" (Die Nachkommen, 2015) und "Descendants 2" (2017) mit.

Cameron Boyce postete Stunden vor seinem Tod auf Instagram

Nur wenige Stunden vor seinem plötzlichen Tod postete der 20-Jährige noch ein schwarz-weiß Bild seines Profils auf Instagram. Tausende Fans bekunden seit der Nachricht ihre Trauer um den Tod ihres Idols.

Boyce hatte über acht Millionen Fans auf Instagram. "Wir trauern mit seinen vielen Millionen Fans über seinen frühen Tod. Er wird sehr vermisst werden", sagte ein Sprecher des Disney Channels.

Adam Sandler über Cameron Boyce: "Ich habe dieses Kind geliebt."

US-Schauspieler Adam Sandler (52) drehte mit Cameron Boyce die Filme "Kindsköpfe" und "Kindsköpfe 2". Er meldete sich nach dem Tod des 20-Jährigen auf Twitter zu Wort: "Einfach das netteste, talentierteste und anständigste Kind, das es gab. Ich habe dieses Kind geliebt. Kümmerte sich so sehr um seine Familie. Kümmerte sich so sehr um die Welt." Außerdem bedankte sich Sandler für "alles, das du uns gegeben hast" und sprach Cameron Boyces Familie sein Beileid aus.

Boyces Schauspielkollegin Zendaya (22) äußerte sich in ihrer Instagram Story: "Absolut niederschmetternd, meine Gedanken sind bei seinen Freunden und seiner Familie."

Der Regisseur Kenny Ortega (69) arbeitete mit Cameron Boyce im Film "Descendants" zusammen. Er schrieb in einem emotionalen Post auf Instagram, dass Cameron an jedem Tag, an dem Ortega ihm begegnete, Liebe, Lachen und Mitgefühl mitgebracht hätte. Ortega fügte hinzu: "Es war eine unbeschreibliche Ehre und Freude, ihn kennenzulernen und mit ihm zusammenzuarbeiten." Der Regisseur würde die Sterne nach seinem Licht absuchen. (AZ)

Themen Folgen