"Adam sucht Eva" 2018: Wann geht es mit welchen Kandidaten los?

Die Datingshow "Adam sucht Eva" beginnt im November. Die wichtigsten Infos zur Show sowie eine Übersicht der Kandidaten finden Sie hier im News-Blog.

Die Kandidaten bei Adam sucht Eva stellen wir Ihnen in dieser Übersicht vor.

Hier erfahren Sie alles über die Übertragung im TV und Live-Stream.

"Adam sucht Eva" 2018 läuft ab dem 3. November immer samstags im TV auf RTL. Außerdem lassen sich schon ab diesem ersten Tag alle fünf Folgen als Live-Stream sehen. Welche Kandidaten sind dabei? Was passiert auf der Insel? Hier die Infos.

"Adam sucht Eva" 2018: Start-Termin, Kandidaten und Folgen

13. Oktober: Florian Wess ist besorgt um Gina-Lisa Lohfink

Die Freundschaft von Florian Wess und Gina-Lisa Lohfink wird durch die Teilnahme der 32-Jährigen an Adam sucht Eva auf die Probe gestellt. Wess hatte in einem offenen Brief geschrieben, dass er sich deswegen um das Model sorge.

Lohfink zeigte sich wenig begeistert: "Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Florian an die Öffentlichkeit gegangen ist. Er hat meine Nummer, er hätte mich anrufen können", sagte sie RTL.

Das Model verteidigt ihre Teilnahme an Adam sucht Eva: "Das ist für mich eine von den besten Shows", wird sie von RTL zitiert. Denn es gehe um eine Botschaft an alle Frauen: "Versteckt euch nicht! Egal ob groß, klein, dick, dünn: Das ist doch ganz egal."

10. Oktober: Die Kandidaten bei "Adam sucht Eva" in der Übersicht

Wer sind die Kandidaten bei Adam sucht Eva? Mit Model Gina-Lisa Lohfink, DSDS-Teilnehmerin Emilija Mihailova und "Love Island"-Sieger Jan Sokolowsky sind drei nackte Promis dabei. Diese treffen auf der Insel auf zehn sogenannte Normalos, die bisher nicht in der Öffentlichkeit standen.

In dieser Bildergalerie zum Durchklicken stellen wir alle Teilnehmer vor:

13 Bilder Kandidaten bei "Adam sucht Eva" 2018

9. Oktober: Start-Termin von "Adam sucht Eva" 2018 steht fest

Auch in diesem Jahr "stranden" wieder nackte Promis und sogenannte Normalos auf einer Insel, um dort die Liebe zu finden. Wie RTL mitgeteilt hat, ist Folge 1 der neuen Staffel am 3. November 2018 ab 22.30 Uhr im TV zu sehen.

Neu ist in diesem Jahr, wie RTL mit dem Live-Stream über den Service TV Now umgeht: Schon ab dem ersten Tag werden alle fünf Folgen der Staffel dort zu sehen sein - während sie im TV nur wöchentlich laufen.

Wir berichten im News-Blog über die Entwicklungen auf der Insel und über die Kandidaten. Wenn Sie die Folgen wöchentlich im TV sehen, müssen sie trotz früherer Abrufbarkeit über der Live-Stream hier keine Angst vor Spoilern haben: Wir berichten zugeschnitten auf die Ausstrahlung im Fernsehen über die einzelnen Episoden. (AZ)

