Adam sucht Eva 2021: Anna Juliana Jaenner auf der Suche nach der zweiten großen Liebe

"Adam sucht Eva" ist mit einer neuen Staffel zurück. Auch Anna Juliana Jaenner ist mit dabei. Alles über die Schauspielerin haben wir hier im Porträt für Sie zusammengefasst.

Heute am 15.11.2021 kehrt " Adam sucht Eva" mit Staffel 6 ins deutsche Fernsehen zurück. Die Dating-Show von ganz besonderer Art beherbergt in diesem Jahr insgesamt 16 Teinehmer. Davon sind acht Prominente, meist Reality-TV-Sternchen, und die anderen acht sind ganz normale Berufstätige. Pro Folge wird einer von ihnen die Liebesinsel verlassen müssen, während ein anderer nachrückt.

Das Konzept der Sendung klingt einfach: Die Singles verbringen alle Zeit miteinander auf einer Insel, wo sie sich näher kennen lernen und eventuell auch ineinander verlieben. Nur in einer Sache unterscheidet sie sich von den zahlreichen anderen Dating-Konzepten: Die Teilnehmer sind alle nackt - immer. So soll gewährleistet werden, dass sie sich von Anfang an so intim, offen und ehrlich wie möglich präsentieren. Das Paar, das am Ende übrig bleibt und deren Liebe am stärksten zu sein scheint, gewinnt eine romantische Übernachtung zu zweit - und natürlich den jeweils anderen.

In den vergangenen Jahren - die TV-Show wurde von 2014 bis 2018 bei RTL ausgestrahlt. 2021 wird das erste Mal sein, dass die Sendung bei RTLII zu sehen ist - waren unter anderem Reality-Sternchen wie Gina-Lisa Lohfink, , Jan Sokolowsky, Timur Ülker und Melody Haase mit von der Partie.

Anna Juliana Jaenner ist dabei bei "Adam sucht Eva" 2021: Alle Infos zur Schauspielerin im Porträt

Am 12. Juli 1988 wurde Anna Juliana Jaenner in der österreichischen Hauptstadt Wien geboren. Kurz darauf zog sie mit ihrer Familie nach Salzburg, wo sie aufwuchs, und ist seit 2007 in Berlin sesshaft. Dass die heute 33-jährige einmal Schauspielerin wird, war schon früh klar: An einer Berliner Schauspielschule machte sei nach ihrem Schulabschluss die Ausbildung und war schon währenddessen in der Fernseh- und Kino-Branche tätig. So war sie beispielsweise im Kinofilm "Testing Life" zu sehen und war Teil eines Werbespots, der gegen die Todesstrafe warb.

Sat.1 war der Sender, der sie direkt nach ihrer Schauspielausbildung engagierte, später war sie dann auch für das ZDF tätig. Im Jahr 2011 erhielt sie ihre aller erste Hauptrolle im Kinofilm "La chair de ma chair".

Hier ein Überblick über alle TV und Kino-Engagements, in denen Anna Juliana Jaenner bereits zu sehen war:

"Die Zeit, die man Liebe nennt" (2006), ZDF

"Testing Life" (2007)

"Eine wie keine" (2010)

"Anna und die Liebe" (2010)

"eMannzipation" (2010)

"Wer rettet Dina Foxx ?" (2010), ZDF

?" (2010), "Festes Froh" (2011)

"La chair de ma chair" (2011)

"Ruckzuck - Die Umzieher" (2011)

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (2015), RTL

"Die Rosenheim-Cops" (2020), ZDF

"Die Chefin" (2020), ZDF

Aktuell ist die gebürtige Österreicherin an der Berliner Staatsoper im Schillertheater in "La finta giardiniera - Die Pforten der Liebe" zu sehen. Nun wird sie auch im deutschen Reality-TV mit dabei sein und bei "Adam sucht Eva" nach ihrer zweiten großen Liebe, der neben dem Schauspielern, suchen.