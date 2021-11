Infos zu "Adam sucht Eva" 2021: Sendetermine, Sendezeit und Wiederholung

Aktuell läuft Staffel 6 der Datingshow "Adam sucht Eva" auf RTL2. Alle Infos rund um Sendetermine und Sendezeit finden Sie hier.

Momentan ist es bei RTL2 wieder freizügig. Die Datingshow der etwas anderen Art - "Adam sucht Eva" - meldete sich 2021 mit Staffel 6 zurück. 16 Singles machen sich in den neuen Folgen auf die Suche nach der großen Liebe - und das komplett nackt. Unter den Teilnehmern sind acht prominente und acht "Normalo"-Singles. Sie alle verbindet aber die hüllenlose Suche nach "Adam" oder "Eva".

Um sich unter Beweis zu stellen und sich besser kennenzulernen, hat sich RTL2 einige Spiele für die freizügigen Teilnehmer überlegt. Die nackten Liebessuchenden müssen dabei ihre beste Seite zeigen und sich anstrengen, denn in jeder Folge muss eine "Eva" oder ein "Adam" die Datingshow wieder verlassen.

Dafür kommen jede Woche neue Kandidaten dazu, um die Spannung unter den Singles aufrechtzuerhalten. Das Paar, welches sich am Ende der Staffel 6 von "Adam sucht Eva" gegen die anderen Kandidaten durchsetzen kann, gewinnt eine romantische Übernachtung zu zweit.

Video: SAT.1

Wann ist der Start von "Adam sucht Eva" 2021? Wie sind die Sendetermine und Sendezeit auf RTL2? Welche Kandidaten sind bei der hüllenlosen Datingshow dabei? Hier erklären wir Ihnen alle wichtigen Infos zur Sendung.

"Adam sucht Eva" 2021: Sendetermine und Sendezeit

Die Show wird in Staffel 6 erstmalig immer montags zur Prime Time auf RTL2 ausgestrahlt:

Folge 1: 15.11.2021, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 2: 22.11.2021, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 3: 29.11.2021, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 4: 06.12.2021, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 5: 13.12.2021, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 6: 20.12.2021, 20.15 Uhr, RTL2

Übertragung und Wiederholung von " Adam sucht Eva " 2021 im TV und Stream

Wo gibt es die Übertragung von "Adam sucht Eva 2021" im TV oder Stream? Neben der Übertragung im Fernsehen wird jede Folge von "Adam sucht Eva" 2021 sieben Tage lang nach TV-Ausstrahlung kostenlos auf der Streaming-Plattform "RTL+" zur Verfügung gestellt.

Drehort von "Adam sucht Eva" 2021

In Staffel 6 soll das Liebesglück von den Kandidaten in einer griechischen Bucht gefunden werden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Show nicht wie gewohnt in der Südsee aufgezeichnet werden. Wo genau in Griechenland gedreht wurde, ist aber nicht bekannt.

Kandidaten: Diese Single-Frauen und Single-Männer sind als "Eva" und "Adam" bei RTL2 zu sehen

Wer sind die Kandidaten bei "Adam sucht Eva" 2021? Sowohl acht Promi-Singles und acht sogenannte Normalos werden ihre Hüllen fallen lassen. Die Bild hat schon vermeldet, welche Promis als Teilnehmer dabei sind:

Giuliana Farfalla

Anna Juliana Jaenner

Falko Ochsenknecht

Sasha Sasse

Gisele Oppermann

Denny Heidrich

Collins Egege

Pius "Jay" Kloos

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.