"Adam sucht Eva" 2021: Gisele Oppermann bezeichnet sich selbst als "Königin der Tränen"

Bei der Dating-Show "Adam sucht Eva" ist 2021 auch Reality-TV-Sternchen Gisele Oppermann dabei. Im Porträt stellen wir Ihnen die 34-Jährige näher vor.

Bei " Adam sucht Eva" lernen sich die Kandidatinnen und Kandidaten gleich zu Beginn der Show näher kennen, als es bei anderen Dating-Formaten üblich ist. Die Teilnehmer der Show sind nämlich die ganze Zeit nackt und können somit nichts voreinander verstecken. Mit dabei ist in der neuen Staffel der Show auch Gisele Oppermann, die bereits in mehreren TV-Formaten wie beispielsweise "Germanys next Topmodel" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei war.

Woher kommt Gisele Oppermann? Durch welche Sendung wurde sie bekannt? Warum wurde das Model 2009 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur "Adam sucht Eva"-Kandidatin haben wir hier in unserem Porträt für Sie.

"Adam sucht Eva" 2021: Gisele Oppermann im Porträt

Geboren wurde Gisele Oppermann am 13. Oktober 1987 in Fortaleza in Brasilien. Ihr deutscher Vater und ihre brasilianische Mutter trennten sich, als Oppermann zwölf Jahre alt war und sie wuchs bis zu ihrem 18 Lebensjahr bei ihrem Vater auf, der eine Pferdezucht in Liebenburg betrieb. Dort entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Reiten und für die Pferde und nahm in ihrer Jugend an Reitturnieren teil. Darüber hinaus half sie ihrem Vater bei der Pferdezucht. Ihre Leidenschaft für die Tiere besteht bis heute, wobei sie nun nur noch nebenbei als Ausgleich reitet - an Turnieren nimmt die 34-Jährige nicht mehr teil.

Video: ProSieben

In der Öffentlichkeit bekannt wurde Gisele Oppermann im Jahr 2008 durch ihre Teilnahme an der Casting-Show "Germanys next Topmodel" und wurde von Boulevard-Magazinen aufgrund ihrer ausgeprägten Emotionalität als "Heulsuse der Nation" betitelt. Dass sie oft weint, stört sie jedoch nicht: Im Interview zu "Adam sucht Eva" bezeichnete sie sich selbst als "Königin der Tränen". Weiterhin sagte sie, dass Tränen für sie keine Schwäche bedeuten und fügte hinzu: "Ich weine immer noch ganz gerne, wie man vielleicht im Dschungel gesehen hat."

Gisele Oppermann wurde 2009 wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt

Nach ihrem Auftritt bei "Germanys next Topmodel" im Jahr 2008 folgte 2009 ein Tiefpunkt für das angehende Model. Nach einem Streit in der Braunschweiger Innenstadt soll sie mit Fäusten und ihrer Handtasche auf mehrere Menschen eingeprügelt haben. Dafür und wegen einer Autobahn-Geisterfahrt unter Alkoholeinfluss verurteilte sie das Amtsgericht Braunschweig zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Nach der Geburt ihrer Tochter 2014 schaffte es Oppermann jedoch, ihr Leben in geregelte Bahnen zu lenken. "Ob du willst oder nicht, wenn da auf einmal ein Kind ist, musst du erwachsen werden und Verantwortung tragen!", sagte sie in einem Interview. Im Fernsehen war sie bisher in mehreren Formaten zu sehen. Unter anderem arbeitete Sie für kurze Zeit für die ProSieben-Sendung "taff" und berichtete zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 aus Rio de Janeiro. Außerdem stellte sie bei ihrer Teilnahme an "Ich bin ein Start - Holt mich hier raus!" einen neuen Rekord auf: Sie musste zu neun Dschungelprüfungen hintereinander antreten und löste damit Larissa Marlot ab, die zu acht Prüfungen in Folge geschickt worden war. 2021 konnte Oppermann auch eine kleine Rolle im Kinofilm "Sky Sharks" ergattern, in dem sie als Cheerleaderin zu sehen ist. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.