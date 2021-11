"Locker, easy, umgänglich": Pius "Jay" Kloos bei "Adam sucht Eva" 2021

"Adam sucht Eva" 2021 läuft im TV bei RTL 2. Mit dabei ist Pius "Jay" Kloos. Hier im Porträt stellen wir Ihnen den Kandidatin näher vor.

Pius "Jay" Kloos ist Kandidat bei " Adam sucht Eva" 2021. Die neue Staffel startet heute am 15. November mit insgesamt 16 Singles, die nackt auf Dating-Suche gehen. Unter den Kandidaten sind acht Promis und acht "Normalos", wie sie RTL 2 betitelt. Da Pius "Jay" Kloos bereits öfter im deutschen Fernsehen zu sehen war, gehört er zu den Promi-Kandidaten.

Er freut sich auf seine Teilnahme, da er das Konzept interessant findet und man sein "Äußeres ablegt", wie er im Interview mit RTL 2 erzählt. Für ihn zähle der Charakter. Hier im Porträt lesen Sie mehr zu dem 34-Jährigen.

"Adam sucht Eva" 2021: Pius "Jay" Kloos im Porträt - Beruf und Alter

Einen kurzen Steckbrief zu dem 34-Jährigen sehen Sie hier:

Alter: 34 Jahre

Größe: 190cm

Haarfarbe: dunkelblond

Charaktereigenschaften: "locker, easy, umgänglich"

Beruf: selbstständiger Bauingenieur, nebenberuflich Stripper

Jay ist mittlerweile fast schon ein Reality-TV-Veteran. Begonnen hat seine Karriere bei "First Dates Hotel". Anschließend war er als Verführer bei "Temptation Island" zu sehen. Seine Rolle hatte er damals erfüllt: Er konnte die vergebene Roxy um den Finger wickeln. Die beiden verließen die Show gemeinsam. Ein Jahr nach der Sendung waren sie bei "Ex on the Beach" zu sehen, die Beziehung hat also nicht gehalten. Im Interview mit RTL 2 sagt der 34-Jährige, er würde sich als nicht besonders auffällig, aber auch nicht als besonders ruhig beschreiben - ein "Mittelding" also.

"Adam sucht Eva" 2021: Pius "Jay" Kloos möchte eine entspannte Frau kennenlernen

Pius "Jay" Kloos beschreibt seine perfekte Traumfrau als "locker und easy". Er möchte auf keinen Fall, dass seine zukünftige Frau stressig oder anstrengend ist. Er wünscht sich eher den "Kumpeltyp", wie er im Interview erzählt. Optisch gesehen, wünscht er sich eher auffällige Frauen. "Das kleine braune Mauerblümchen ist jetzt nicht so mein Typ", sagte der 34-Jährige. Als Beispiel nennt er Gina Lisa im Interview. Die Mischung aus cooler Persönlichkeit und auffälligem Aussehen gefällt Pius "Jay" Kloos.

Obwohl er sich auf seine Teilnahme bei "Adam sucht Eva" 2021 freut, sieht er dem Anfang etwas skeptisch entgegen: "Der erste Moment vom Aufeinandertreffen ist glaube ich auf jeden Fall komisch. Ganz sicher sogar. Da weiß glaube ich niemand, wie man damit umgehen soll", erzählt er. Laut RTL 2 wurde der 34-Jährige in seinen vergangenen Beziehungen betrogen, weshalb ihm Treue bei seiner Partnerin sehr wichtig ist. Da er nebenberuflich als Stripper arbeitet wünscht er sich eine Frau an seiner Seite, die selbstbewusst ist und gut mit seinem Lebensstil zurechtkommt.

Auf seiner persönlichen Seite Jay-menstrip.de heißt es, dass man ihn sogar als strippender Weihnachtsmann oder sexy Bauarbeiter für Firmen- und Weihnachtsfeier buchen kann. Außerdem wird seine Erscheinung als "sportlich, muskulös und gepflegt", betitelt. (EJ)

