So sehen Sie "Adam sucht Eva 2021": Übertragung und Wiederholung

"Adam sucht Eva" 2021 ist seit Kurzem bei RTL 2 im TV am Start. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im Stream. Wo sind die Folgen als Wiederholung zu sehen?

" Adam sucht Eva" ist mit Staffel 6 auf Sendung. Das Konzept: Die Kandidaten lernen sich kennen, tragen dabei aber keine Kleidung. Die Sendung wird in einer Bucht in Griechenland gedreht und unter den 16 Singles auf Partnersuche sind acht Promis und acht "Normalos", wie RTL 2 die Kandidaten und Kandidatinnen nennt.

In jeder Folge kommen neue Singles in die Sendung, um eventuell bereits gebildete Paare aufzumischen. Bereits in der ersten Folge müssen Kandidaten die Bucht wieder verlassen. Hier in diesem Artikel lesen Sie alle Infos zur Übertragung von "Adam sucht Eva" bei RTL 2 und RTL+ (bisherTV Now, seit dem 4. November dann offiziell RTL+) im Stream und im TV.

Übertragung live im TV und Stream: So sehen Sie "Adam sucht Eva" 2021

In diesem Jahr wird bereits die sechste Staffel von "Adam sucht Eva" ausgestrahlt. Die Sendung ist wie üblich im Fernsehen bei RTL 2 zu sehen. Der Start-Termin wurde auf den heutigen 15. November 2021 festgesetzt. Eine Änderung gibt es für die neue Staffel: Die Sendezeit wurde von 22.15 Uhr zur Primetime auf 20.15 Uhr verlegt. Insgesamt sind sechs Folgen geplant, die RTL 2 im Wochen-Zyklus immer montags ausstrahlt. Das Finale wird am 20. Dezember 2021 zu sehen sein.

Neben der Ausstrahlung im TV ist "Adam sucht Eva" 2021 auch im Stream zu sehen - unabhängig von Sendeterminen und Sendezeit. Sobald die aktuellste Folge im TV zu sehen war können Sie die Sendung kostenlos im Stream auf RTL+ streamen. Sie benötigen dafür kein Premium-Abo. Das kostenpflichtige Abo ist nur dann notwendig, wenn Sie die Folgen länger als sieben Tage nach der Ausstrahlung im Fernsehen zur Verfügung haben wollen. 4,99 fallen im Monat für das Premium-Abo von RTL+ an.

"Adam sucht Eva" 2021: Ganze Folgen kostenlos in der Wiederholung sehen

Falls Sie die aktuelle Sendung verpasst haben, wäre RTL+ die richtige Option. Wie bereits beschrieben sind die Folgen dort sieben Tage lang kostenlos im Stream verfügbar. Ab dem achten Tag wird das Angebot dann kostenpflichtig. Auf RTL+ können Sie als Wiederholung auch Staffel 1 bis 5 sehen. Auch dafür ist ein Premium-Abo notwendig.

In den vergangenen Staffeln gab es auch immer wieder Wiederholungen im Fernsehen - meist am Folgetag nachts bei RTL 2. Da sich aber die ursprünglichen Sendezeiten geändert haben, steht noch nicht fest, wann und ob "Adam sucht Eva" 2021 im Fernsehen als Wiederholung zu sehen ist. Sobald aktuellere Infos zur Verfügung stehen, wird dieser Artikel aktualisiert. RTL+ können Sie auch als App herunterladen, somit können die Folgen auch auf dem Handy oder Tablet gestreamt werden.

Staffel 5 lief im Jahr 2018, das heißt die Sendung hat fast drei Jahre pausiert. Gina-Lisa Lohfink und Antonino Carbonaro haben die Staffel gewonnen. Die beiden sind aber mittlerweile kein Paar mehr. Das Format wird von Warner Bros. International Television Production Deutschland produziert.

