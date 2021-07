"Adam sucht Eva" 2021: Wer gehört zu den Kandidaten?

Auch 2021 suchten bei RTL2 nackte Promis und "Normalos" bei "Adam sucht Eva" wieder nach der großen Liebe. Welche Kandidaten sind dieses Mal dabei? Wir verraten es Ihnen.

Auch dieses Jahr werden bei RTL2 wieder die Hüllen fallen: "Adam sucht Eva" kehrt 2021 mit einer brandneuen Staffel ins deutsche TV zurück. Die Show dreht sich dabei wieder um diverse Singles, die basierend auf "nackten Tatsachen" den Partner fürs Leben finden wollen. Gesucht wird dabei in diesem Jahr unter der Sonne Griechenlands - laut Bild-Zeitung sollen die Dreharbeiten der neuen, sechsten Staffel bereits vor wenigen Tagen begonnen haben.

Wollen Sie wissen, welche Kandidaten bei "Adam sucht Eva" 2021 dabei sind? Wir verraten Ihnen alle bereits veröffentlichten Informationen rund um die Teilnehmer.

RTL2: Welche Promis sind bei "Adam sucht Eva" 2021 dabei?

Bislang hat der Sender nicht offiziell bekannt gegeben, welche Promis bei der Staffel 6 von "Adam sucht Eva" 2021 dabei sind. Die Bild-Zeitung will aber bereits eine Kandidatin entlarvt haben: Wie das Blatt schreibt, soll Gisele Oppermann eine der Teilnehmerinnen sein. Wir stellen Ihnen die ehemalige " Germany's next Topmodel"-Kandidatin vor:

Gisele Oppermann (33)

Gisele Oppermann wurde am 13. Oktober 1987 in Fortaleza (Brasilien) geboren. Seit ihrem zwölften Lebensjahr lebt sie in Deutschland. Bekanntheit erlangte Oppermann erstmals im Jahr 2008, als sie als Sechstplatzierte aus der dritten Staffel von "Germany's next Topmodel" hervorging. Danach war sie noch häufiger im TV zu sehen, unter anderem in der dreizehnten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (2019). Im September 2020 stieg sie außerdem bei "Das große Sat.1 Promiboxen" gegen Doreen Dietel in den Ring und gewann. Neben ihrer TV-Karriere ist die 33-Jährige außerdem als Model tätig.

Falls sich bestätigt, dass Gisele Oppermann bei "Adam sucht Eva" 2021 dabei ist, verlinken wir Ihnen an dieser Stelle ein ausführliches Porträt der 33-Jährigen.

Sobald der Sender die Namen der anderen Promi-Teilnehmer bekannt gibt, stellen wir Ihnen die entsprechenden Personen hier an dieser Stelle näher vor.

"Adam sucht Eva"-Kandidaten 2021: Wer sind die Normalos?

Offiziell hat RTL2 noch keinen der Teilnehmer bekannt gegeben, die bei "Adam sucht Eva" 2021 dabei sein werden. Sobald die Teilnehmerliste veröffentlicht wurde, finden Sie hier alle Namen der "Normalo"-Kandidaten aufgelistet.