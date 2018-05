19:00 Uhr

Adelige aus Oettingen feierten mit Harry und Meghan Panorama

Millionen schmachteten am Fernseher, sie waren live dabei - und ein paar winzige Details dringen von der Party in Frogmore House nach draußen.

Von Peter Urban

„Wer redet, ist raus.“ Dieser Eindruck bestätigt sich auf für Royalfans betrübliche Weise, wenn man über die Geschehnisse hinter schönen Hochglanzbildern berichten will. Genauso ist es bei der Hochzeit von Prinz Harry und Schauspielerin Meghan Markle, jetzt Herzog und Herzogin von Sussex, die vergangene Woche Millionen Zuschauer weltweit an die Fernsehschirme fesselte. Auch Mitglieder des Adels aus Deutschland waren geladen, konkret Erbprinzessin Cleopatra zu Oettingen-Spielberg und Erbprinz Franz-Albrecht zu Oettingen-Spielberg aus Oettingen im Landkreis Donau-Ries.

Harry soll in Oettingen gewesen sein - Meghan auch?

Unsere Redaktion hat sich an das Paar gewandt und um ein Interview gebeten. Man erinnert sich im Ries gerne noch an deren eigene Traumhochzeit im Jahr 2016. Dem Vernehmen nach soll damals Prinz Harry zugegen gewesen sein. Es hätte uns brennend interessiert, ob auch schon seine jetzige Frau dabei war. Anzunehmen, dass man sich also besser kennt, und logisch, dass auch das Oettinger Paar unter den Auserwählten war, die im engsten handverlesenen Kreis in England mitfeiern durften. Wer bei der Übertragung genau hinsah, erspähte Erbprinzessin Cleopatra in einem sommerlichen, meeresblauen Kleid sogar in der Kirche. Doch wenn man Gerüchten Glauben schenken darf, dass alle Gäste des Ereignisses ihre Handys abgeben mussten, kann man davon ausgehen, dass auch im Nachhinein strengste Vertraulichkeit angesagt ist. Mit Bedauern müssen sich alle geladenen Gäste an diese eherne Regel halten.

Mussten Harrys und Meghans Gäste ihre Handys abgeben?

So musste der größte Teil der brennenden Fragen aller royalen Bewunderer leider unbeantwortet bleiben. Es hätte sicher viele interessiert, was Erbprinzessin und Erbprinz als bewegendste Momente der Trauung erlebt haben. Ob Meghan, wie angekündigt, eine tolle Rede gehalten hat.

Zu unserer Frage, warum das Paar und die Gäste in der Kirche beim Jawort so spontan lachen mussten, erfahren wir aus dem Oettinger Adelshaus zumindest, der Jubel der „Untertanen“ sei auch in der von dicken Mauern umgebenen Kirche von Windsor so laut zu hören gewesen, dass sich niemand der Faszination des Augenblicks entziehen konnte.

Royal Wedding: Spice Girls wohl nicht auf der Bühne

Immerhin verrät das deutsche Adelspaar, selbstverständlich auf der Hochzeitsparty in Frogmore House dabei gewesen zu sein, wo nur Harrys und Meghans 200 engste Bekannte feierten. Wie viele Gerüchte hatte es um diese Party gegeben! Eines, das sich hartnäckig hielt: Angeblich sollte die legendäre Girlgroup Spice Girls auf der Bühne stehen. Wirklich? Auf diese Frage bekamen wir die sehr diplomatische Antwort, die Bandmitglieder – unter anderem Victoria Beckham – „seien an diesem Abend nicht aufgefallen“. Wir hätten unseren Lesern gerne mehr berichtet als über das wunderschöne Kleid von Erbprinzessin Cleopatra, das ihr die libanesische Designerin Sandra Mansour für die Hochzeit geschneidert hat.

Doch nun bleiben uns allen nur die Bilder aus dem Fernsehen in Erinnerung. Und dennoch sind „wir“ doch auch ein bisschen dabei gewesen, das Haus Oettingen-Spielberg hat uns sicher würdig vertreten.

Seit Monaten haben Tausende Royal-Fans auf diesen Moment gewartet: Nun haben Prinz Harry und seine Meghan geheiratet. Video: dpa

