Adventskonzert 2021 in Dresden wurde abgesagt

Am ersten Adventssonntag sollte das ZDF das Adventskonzert 2021 in Dresden zeigen. Die Veranstaltung wurde aber abgesagt.

"Das Adventskonzert aus Dresden" sollte in der Dresdner Frauenkirche stattfinden, wurde jedoch aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens abgesagt. Die Infos, die sie weiter unten im Artikel finden sind demnach nicht mehr aktuell.

Adventskonzert 2021: Wann sind Termin und Uhrzeit für die Übertragung?

Übertragen wird das Adventskonzert aus der festlich erleuchteten Frauenkirche heute am ersten Advent, dem 28. November 2021, um 17.55 Uhr im ZDF.

Übertragung: Adventskonzert 2021 im TV und Live-Stream

Neben der Übertragung im Free-TV bei ZDF kann das Adventskonzert ebenfalls über den Live-Stream der ZDFmediathek angesehen werden. Außerdem ist "Das Adventskonzert aus Dresden" 2021 ab Montag, dem 29. November 2021, online als Wiederholung verfügbar - ebenfalls in der Mediathek des Senders.

Video: SAT.1

Wer sind die Gäste beim Adventskonzert 2021 in Dresden?

Lang Lang

Starpianist des Adventskonzerts 2021 ist der internationale Solist Lang Lang. Er ist zum ersten Mal in der Dresdner Frauenkirche zu Gast und spielt das "Adagio" aus Edvard Griegs Klavierkonzert a-Moll sowie Ausschnitte aus Sebastian Bachs "Goldberg-Variationen".

Katharina Konradi

Katharina Konradi, Ensemblemitglied der Hamburgischen Staatsoper, spielt dieses Jahr ebenfalls das erste Mal in der Dresdner Frauenkirche. Trotzdem ist sie keineswegs neu auf dem Gebiet. Die Sopranistin hatte schon mehrere Auftritte an den Opernhäusern in München, Dresden und bei den Bayreuther Festspielen.

Jonathan Tetelman

Der Tenor Jonathan Tetelman ist in Chile geboren und in den USA aufgewachsen. Nun steht Tetelman am Anfang seiner internationalen Karriere und ist zudem Teil des Adventskonzerts in Dresden. Die New York Times schrieb einst über ihn: "Der Kerl ist ein absoluter Star".

Petr Popelka

Bis 2019 spielte der tschechische Petr Popelka Kontrabass bei der Staatskapelle Dresden. Doch dann entschied er sich für einen musikalischen Umschwung und nahm den Taktstock in die Hand. Nun ist er Dirigent in derselben Dresdner Staatskapelle. Seit August 2020 ist er zudem Chefdirigent des Norwegischen Rundfunkorchesters. Im kommenden Jahr wird er das Radio-Sinfonieorchester Prag als Dirigent leiten.

Außerdem zu Gast beim Adventskonzert 2021 in der Dresdner Frauenkirche sind der Sächsische Staatsopernchor, der Dresdner Kreuzchor und der Frauenkirchenorganist Samuel Kummer.

Wer übernimmt die Moderation von "Das Adventskonzert aus Dresden" 2021?

Die gebürtige Dresdnerin und Moderatorin Stephanie Strumph freut sich darauf, ihre Gäste beim musikalischen Adventsabend in Dresden zu begrüßen. Sie führt durch das Abendprogramm, welches laut ZDF "von Bach und Händel über romantische Werke von Tschaikowski und Humperdinck bis hin zu einer Komposition der Französin Lili Boulanger" reicht.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.