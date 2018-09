vor 18 Min.

AfD-Veranstaltung: Chefredakteure des ZDF und von ARD-aktuell sagen zu Panorama

Warum die Chefredakteure von ARD-aktuell und dem ZDF die Einladung zu einer AfD-Podiumsdiskussion angenommen haben.

Die Chefredakteure von ARD-aktuell, Kai Gniffke, und ZDF, Peter Frey, wollen an einer Podiumsdiskussion der AfD in Dresden teilnehmen. Der AfD-Kreisverband Dresden hatte sie zu der Veranstaltung am 25. Oktober zum Thema "Medien und Meinung" eingeladen.

Kai Gniffke, unter anderem für "Tagesschau" und "Tagesthemen" verantwortlich, habe zugesagt, bestätigte ein Sprecher des NDR am Donnerstag. Gniffke sei der Überzeugung, dass es wichtig sei, den Beitragszahlern die eigene Arbeit zu erläutern und den Dialog mit dem Publikum zu führen. Auch Peter Frey will dem ZDF zufolge zu der Veranstaltung nach Dresden kommen.

Auch ZDF-Chefredakteur Peter Frey kommt nach Dresden. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archiv)

Die Einladung zu der Veranstaltung sei bereits vor den Ereignissen in Chemnitz ausgesprochen und angenommen worden, sagte der NDR-Sprecher. In der sächsischen Stadt war Ende August ein 35-jähriger Deutscher bei einer Messerattacke getötet worden; als Tatverdächtige kamen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft. Bei den anschließenden Kundgebungen wurden mehrfach Journalisten attackiert oder an der Arbeit gehindert. Bei den Demonstrationen waren lautstarke "Lügenpresse"-Rufe zu hören. (dpa)

