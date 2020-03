vor 33 Min.

"After Life", Staffel 2: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"After Life", Staffel 2: Bald startet die neue Staffel auf Netflix. Alle Infos zu Start, Handlung, Schauspieler, Folgen und Trailer: hier.

Bald startet die zweite Staffel von "After Life" auf Netflix. Alle Infos zum Start, die Folgen, die Handlung, die Schauspieler und auch einen Trailer finden Sie in unserer Übersicht.

Ende April startet die neue Staffel von der britischen Serie "After Life". Wann der genaue ist Start, was die Handlung ist, wie viele Folgen Staffel 2 hat und welche Schauspieler mitspielen, erfahren Sie in unserer Übersicht.

"After Life", Staffel 2: Start Ende April 2020

Am Freitag, 24. April 2020, ist die zweite Staffel von "After Life" im Stream bei Netflix verfügbar. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro. Im März 2019 erschien die erste Staffel von "After Life" auf dem Streamingdienst Netflix.

Handlung: Worum geht es bei "After Life"?

"After Life" behandelt ein Thema, das sonst eher selten zu sehen ist. Hauptdarsteller Ricky Garvais, bekannt aus den U.S.-Sitcom "The Office", spielt den verbitterten Witwer Tony, der nach dem Tod seiner Frau durch Brustkrebs sein Leben neu ordnen muss. Mit einer Prise britischem, schwarzen Humor schafft es die Serien schon in der ersten Staffel, die Themen Krebs, Verlust und Trauer unterhaltsam aber gleichzeitig mit dem nötigen Ernst zu verpacken.

Doch nun ist alles anders. Tony hat den Wert des Lebens erkannt und will sein Leben wieder aufbauen. Zudem will er seinen Mitmenschen und Kollegen ein besserer Freund sein. Jeder von ihnen hat mit eigenen Problemen im Leben zu kämpfen. Darüberhinaus wird auch noch die Existenz von Tonys Redaktion bedroht, die kurz vor der Schließung steht.

Besetzung und Cast: Welche Schauspieler bei "After Life" mitspielen?

Das sind die Schauspieler bei der britischen Serie "After Life":

Tony Johnson : Ricky Gervais

: Ricky Gervais Matt: Tom Basden

Lenny: Tony Way

Way Kath: Diane Morgan

Emma: Ashley Jensen

Lisa: Kerry Godliman

Ray: David Bradley

Psychiater: Paul Kaye

Ann: Penelope Wilton

Sandy: Mandeep Dhillon

"After Life": Das sind die Folgen von Staffel 2

Staffel 2 von "After Life" wird sechs Folgen haben, wie diese aber heißen ist nicht bekannt.

Trailer: "After Life"

Einen Trailer zu Staffel 2 gibt es bisher noch nicht. Unten Angehängt finden Sie den Trailer zu ersten Staffel.

