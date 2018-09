vor 24 Min.

Aida: Hätte die Reederei Daniel Küblböck gar nicht an Bord lassen dürfen?

Daniel Küblböcks Vater wollte die Reise seines Sohnes unbedingt verhindern. Hätte Aida die Möglichkeit gehabt, den Sänger abzuweisen? Die Reederei sagt: nein.

Nach dem Verschwinden von Ex-TV-Star Daniel Kaiser-Küblböck (33) weist das Rostocker Kreuzfahrtunternehmen Aida Cruises eine Verantwortung für den Vorfall zurück. "Grundsätzlich haben wir als Unternehmen keine juristische Grundlage, Kunden, die in vollem Umfang geschäftsfähig sind, den Antritt einer gebuchten Reise zu verwehren", teilte das Unternehmen am Freitag mit. Aida betonte, man habe großes Verständnis für die tiefe Betroffenheit der Angehörigen. "Ihnen gilt unser Mitgefühl in dieser schwierigen Zeit."

Daniel Kaiser-Küblböcks Vater wollte die Aida-Kreuzfahrt unbedingt verhindern

Aida reagierte damit auf einen Eintrag von Kaiser-Küblböcks Vater Günter auf der Webseite seines Sohnes von Donnerstag. Darin heißt es: "Wir haben uns durch seine plötzliche Wesensveränderung, die sich in den letzten Wochen in vielen Facetten gezeigt hat, große Sorgen gemacht und so habe ich alles daran gesetzt, diese Reise zu verhindern." Schon da sei er auf die Gesetzeslage aufmerksam gemacht worden, nach der es keine Möglichkeit gebe, die Reise auf dem Schiff zu verwehren. Er habe daher schon im Vorfeld die Verantwortlichen des Schiffes darum gebeten, ein besonderes Auge auf Daniel zu haben. Mitpassagiere berichten, dass Küblböck in Frauenkleidern an Bord herumgelaufen sei und mit "Frau Kaiser" angesprochen werden wollte.

DSDS-Star Daniel Küblböck ist offenbar absichtlich von Bord der AIDAluna gesprungen

Kaiser-Küblböck war am Sonntag nach Angaben von Aida Cruises während einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York in der Labrador-See vor Neufundland über Bord gegangen. Suizidabsicht gilt als wahrscheinlich. Am Montag stellte die kanadische Küstenwache die Suche nach dem Vermissten ein.

Zu den Ermittlungen der kanadischen Polizeibehörden teilte Aida Cruises mit: "Wir kooperieren mit den ermittelnden Behörden in vollem Umfang. Da es sich aber um laufende Ermittlungen handelt, können wir dazu keine Aussagen treffen." (dpa/AZ)

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.

