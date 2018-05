vor 21 Min.

Aids-Gala in Cannes: Sind Heidi Klum und Tom Kaulitz nun ein Paar? Panorama

Heidi Klum und Tom Kaulitz präsentieren sich an der Côte d'Azur und auf Instagram fast schon wie ein Brautpaar. Jetzt fehlt nur noch die offizielle Bestätigung.

Model Heidi Klum (44) und Musiker Tom Kaulitz (28) haben sich am Rande des Filmfestivals in Cannes am Donnerstag Arm in Arm den Fotografen präsentiert.

Bei der Benefizveranstaltung "Cinema Against Aids" erschien die Model-Mama im langen weißen Kleid, der Musik-Star im schwarzen Anzug. Im gleichen Outfit posieren beide auch bei Instagram: Dort veröffentlichte die Moderatorin von "Germany's next Topmodel" ein Foto, auf dem sie den Tokio-Hotel-Gitarristen umarmt, während er ihr Haar küsst. Außerdem postete sie ein goldiges Herzchen dazu.

In welcher "Beziehung" ist Tom Kaulitz denn nun eigentlich?

Klum und Kaulitz waren in den vergangenen Wochen immer wieder öffentlich zusammen gesehen worden. Tom Kaulitz (28) hatte zudem kürzlich bestätigt, in "einer Beziehung" zu sein. Aber eine offizielle Bestätigung, dass beide ein Paar sind, gab es bislang nicht.

Die Wege der Model-Mama Heidi und des Gitarristen Tom haben sich schon vor mehreren Jahren gekreuzt - beispielsweise, als der Musik-Star 2012 als Coach bei "Germany's next Topmodel" aufkreuzte. Damals sollte er den Mädchen zeigen, wie man sich als Rockstar in ein johlendes Publikum stürzt. Den damaligen Publicity-Schub konnte Kaulitz vor sechs Jahren ganz gut gebrauchen, weil es im Jahr davor recht ruhig um ihn geworden war.

Zu Heidi Klums Show erschien Tom Kaulitz völlig neu gestylt

Das taffe Rocker-Image hatte man ihm übrigens trotz kreischender Teenie-Massen, schwarz geschminkten Augen und Lederjacke nie so recht abnehmen wollen. Da passte es ganz gut, dass er 2012 als Coach der Nachwuchs-Models völlig neu gestylt auftauchte: Nicht mehr schwarz und androgyn, sondern mit Bart, grau gefärbten Haaren und Schlabberjeans.

Zurück in die Gegenwart: Im Augenblick rätseln Fans und Medienwelt, ob Heidi Klums Could-Be-Lover beim Gala-Finale der Staffel 2018 von "Germany's next Topmodel" am 24. Mai im Düsseldorfer ISS Dome dabei sein wird. (AZ, dpa)

