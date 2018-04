"Akte X" Staffel 11: Live im Free-TV und Stream

vor 53 Min.

Die Mystery-Serie "Akte X" ist mit Staffel 11 zurück. ProSieben zeigt seit 28. Februar die neuen Folgen im TV und Stream. In den USA ermitteln Mulder und Scully schon seit Januar.

Am Mittwoch zeigt ProSieben eine neue Folge von "Akte X" Staffel 11 live im TV und Stream. Ganze Folgen können Sie auch als Wiederholung sehen. Die Sendetermine.

Nachdem die "X-Files" in den USA schon Anfang Januar mit Staffel 11 zurückgekehrt waren, lassen sich die neuen Folgen von "Akte X" seit Ende Februar auch in Deutschland im TV und Live-Stream sehen. ProSieben übernimmt die Übertragung der Serie, in der Fox Mulder (David Duchovny) und Dana Scully (Gillian Anderson) wieder mysteriöse Fälle aufklären.

Wie schon in der 2016 erschienen Staffel 10 spielt dabei der gemeinsame Sohn von Mulder und Scully eine Rolle, den die beiden im Kindesalter zu seiner eigenen Sicherheit abgegeben hatten. Neben dem größeren Mysterium wird es aber auch wieder kleinere Einzelfälle geben. Dabei werden sich Mulder und Scully auch mit ihrer Beziehung zueinander, ihrer Vergangenheit und ihrem Alter auseinandersetzen müssen.

Das Finale der Staffel könnte dann auch das Ende der Serie bedeuten, die 1993 zum ersten Mal im TV zu sehen war. Gillian Anderson hat zumindest angekündigt, dass sie zum letzten Mal Scully spielen wird.

Am 28. Februar lief die erste der zehn neuen "Akte X"-Folgen auf Deutsch. Jede Woche wird es eine neue Episode geben. Hier erfahren Sie, wo Sie Staffel 11 im TV und Stream sehen - und welche Sendetermine es genau gibt.

Staffel 11 von "Akte X" live: Die TV-Sendetermine

ProSieben gibt "Akte X" den alten Sendeplatz zurück: Die neuen Folgen laufen somit immer am Mittwoch ab 20.15 Uhr. Hier eine Übersicht der anstehenden Sendetermine:

28. Februar 2018, 20.15 Uhr: Folge 1

07. März 2018, 20.15 Uhr: Folge 2

14. März 2018, 20.15 Uhr: Folge 3

21. März 2018, 20.15 Uhr: Folge 4

28. März 2018, 20.15 Uhr Folge 5

04. April 2018, 20.15 Uhr: Folge 6

11. April 2018, 20.15 Uhr: Folge 7

18. April 2018, 20.15 Uhr: Folge 8

25. April 2018, 20.15 Uhr: Folge 9

02. Mai 2018, 20.15 Uhr: Folge 10

"Akte X": Ganze Folgen der Staffel Nr. 11 kann man auch als Wiederholung sehen

Wer die neuen Folgen von "Akte X" im TV sehen möchte, muss am Mittwochabend nur ProSieben einschalten. Der Sender bietet aber auch hier auf dieser Seite über 7TV einen Live-Stream an. Dafür ist eine Registrierung für den 7Pass notwendig, die laut ProSieben kostenlos ist.

Über 7TV lassen sich außerdem komplette Folgen als Wiederholung verfolgen. Wer einen Fall von Mulder und Scully verpasst, kann ihn also nach der Ausstrahlung nachholen. (AZ)

