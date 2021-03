vor 35 Min.

Akte X auf Disney+: Alle Infos zur Handlung und Besetzung

Bei Disney+ ist die Serie "Akte X" mit allen Staffeln zu sehen. Wir informieren Sie über die Handlung und die Darsteller in der Besetzung.

Bei Disney+ gibt es die Serie "Akte X" mit allen Staffeln im Programm zu sehen. Worum dreht sich die Handlung der Serie? Welche Schauspieler gehören zum Cast von "Akte X"? Hier erfahren Sie es.

Seit wann ist "Akte X" bei Disney+ zu sehen?

Die elf Staffeln von "Akte X" sind seit dem 23. Februar 2021 auf Disney+ zu sehen und stehen dort jeder Zeit zum Abruf bereit.

Nachdem Disney+ den Preis für ein Abo erhöht hat, werden nun 8,99 Euro im Monat und 89,99 Euro im Jahr für eine Mitgliedschaft fällig. Zuvor betrug der Preis für ein solches Abo 6,99 Euro monatlich bzw. 69,99 Euro jährlich. Disney rechtfertigt die Preiserhöhung damit, dass das Angebot des Streaming-Diensts massiv ausgebaut wurde.

Durch die Einbeziehung von Disney Star wird die Auswahl an Filmen und Serien nach Angaben von Disney praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und soll Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zum Besten geben.

Handlung: Worum geht es in der Serie "Akte X"?

In seiner Kindheit erlebte Fox Mulder die mutmaßliche Entführung seiner Schwester Samantha durch Außerirdische, was ihn dazu veranlasste, bis ins Erwachsenenalter an die Existenz paranormaler Ereignisse zu glauben. Deshalb beschäftigt er sich während seiner Tätigkeit als Special Agent des FBI mit verschiedenen Fällen, die in Zusammenhang mit übernatürlichen Phänomenen stehen und bislang ungelöst blieben - den X-Akten.

Auch seine Partnerin Dana Scully setzt sich zunehmend mit diesen Fällen auseinander, nachdem Mulder die skeptische Forensikerin von der Existenz des Übersinnlichen überzeugen konnte. Gemeinsam nimmt das Team den Kampf gegen eine gigantische Verschwörung auf, durch die versucht wird, die Existenz außerirdischen Lebens zu verschleiern.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Akte X" bei Disney+?

Hier finden Sie die Darsteller im Cast von "Akte X" im Überblick:

Rolle Schauspieler Special Agent Fox William Mulder David Duchovny Special Agent Dana Katherine Scully Gillian Anderson Assistant Director Walter Sergei Skinner Mitch Pileggi Der Krebskandidat William B. Davis Special Agent John Jay Doggett Robert Patrick Special Agent Monica Reyes Annabeth Gish Special Agent Elex Krycek Nicholas Lea Special Agent Jeffrey Spender Chris Owens Deputy Director Alvin Kersh James Pickens jr. Melvin Frohike Tom Braidwood John Fitzgerald Byers Bruce Harwood Richard „Ringo“ Langly Dean Haglund First Elder Don S. Williams Mr. X Steven Williams Ronald „Deep Throat“ Pakula Jerry Hardin Alien Bounty Hunter Brian Thompson Bill Mulder Peter Donat Teena Mulder Rebecca Toolan Marita Covarrubias Laurie Holden Well Manicured Man John Neville Diana Fowley Mimi Rogers

