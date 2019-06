13:00 Uhr

"Aktenzeichen XY": Das sind die Fälle am Mittwoch, 5. Juni 2019

"Aktenzeichen XY...ungelöst": Am Mittwoch, 05. Juni 2019, geht es um zwei Cold Case-Fälle. Zudem wird eine neue Kandidatin für den "XY-Preis 2019" vorgestellt.

Am Mittwoch, 5. Juni 2019, zeigt das ZDF wieder eine neue Folge von "Aktenzeichen XY... ungelöst". Moderator Rudi Cerne und sein Team beschäftigen sich mit zwei Fällen und stellen für den "XY-Preis 2019" eine mutige Frau vor, die in einer gefährlichen Situation Initiative ergriff.

"Aktenzeichen XY" am Mittwoch, 5. Juni: Das sind die Fälle

Kripo Darmstadt: Vor 25 Jahren verschwand das Ehepaar Mergelsberg

Anfang 1994 tauchte das Ehepaar Helga und Heinz Horst Mergelsberg unter. Es schien, als hätten sie ihr Haus in Münster bei Darmstadt fluchtartig bei Nacht verlassen. Da gegen den Ehemann 20 Anzeigen wegen Kapitalanlagebetrugs vorliegen, vermutete die Kripo zunächst, dass die beiden im Ausland abgetaucht seien. Doch dann wurde Ende Februar 1994 Ehefrau Helga tot aufgefunden - verpackt in einem Kunstleder-Kleidersack mit zwei Bleigewichten im Rhein bei Oestrich-Winke. Für die Kripo deutete alles auf Mord hin: Sofort geriet Ehemann Heinz Horst Mergelsberg in Verdacht. Doch die letzten bekannten Lebenszeichen sind bereits 25 Jahre her - bis heute ist H.H. Mergelsberg spurlos verschwunden.

"Aktenzeichen XY" hofft auf Hinweise zum jetzigen Standort von H.H. Mergelsberg - heute 81 Jahre alt. Die Kripo vermutet, dass er sich in einem warmen Klima aufhalten könnte. Zudem möchte die Kripo Darmstadt wissen, ob und wo jemand Helga Mergelsberg Anfang 1994 noch gesehen hat.

Kripo Bielefeld: Stürzte sich Sandra (17) von der Friedhofsbrücke?

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2013 feiert die 17-jährige Sandra Gallinger mit ihrem Freund auf einer WG-Party. Doch zwischen den beiden entfachtet ein Streit: Er verlässt die Feier und Sandra folgt ihm - ohne Schuhe oder persönliche Gegenstände mitzunehmen. Doch Sandras Freund will sich nicht aussprechen und schickt sie weg. Nur kehrt Sandra nicht zurück zur Party, sondern trifft auf der Friedhofsbrücke ihren Ex-Freund. Unklar ist, ob das Treffen vorab besprochen war oder nicht. Später wird die 17-Jährige von einem Autofahrer schwer verletzt auf der Fahrbahn gefunden - im Krankenhaus erliegt sie ihren schweren Verletzungen.

Es ist noch immer unklar, ob Sandra einen Unfall hatte, Suizid begangen hat oder getötet wurde. In "Aktenzeichen XY" stellt die Kripo Bielefeld Fragen und hofft auf Hinweise von Personen. Die Belohnung liegt bei 2500 Euro.

Der "XY-Preis" 2019: "Aktenzeichen XY" stellt am Mittwoch, 5. Juni, neue Kandidatin vor

Seit 2002 wird "Der XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen" an mutige Menschen, die Zivilcourage bewiesen haben, verliehen. In "Aktenzeichen XY...ungelöst" wird am Mittwoch, 05. Juni, mit Diana Sandleben eine weitere Kandidatin für den diesjährigen Preis vorgestellt.

Kassel: Diana Sandleben (66) rettet Prügel-Opfer das Leben

Im April 2018 geht Diana Sandleben aus Sontra bei Kassel mittags im Park in Bahnhofsnähe mit ihrem Hund spazieren. Ihr fallen zwei junge, betrunkene Männer auf. Der jüngere der beiden, ein 27-Jähriger, machte zuvor schon auf sich aufmerksam, als er Passanten anpöbelte. Dann will ein 56-Jähriger mit seinem Rad den Park durchqueren, doch als er losfährt, bringt der 27-Jährige den Mann mit Fahrrad zu Fall und beginnt, auf ihn einzuschlagen und ihn zu treten. Diana Sandleben schreit, der Täter solle sofort aufhören - kurz darauf entfernt sich der 27-Jährige von seinem Opfer, kehrt aber wieder zurück. Die 66-Jährige schreit den Täter erneut an, doch dann richtet sich seine Wut gegen sie: Zusammen mit seinem Begleiter nähern sich die Angreifer Diana Sandleben und treten nach ihrem Hund. Erst als die Zeugin den Regenschirm hochhebt und mit Schlägen droht, ergreifen die Angreifer die Flucht.

Daraufhin leistet Diana Sandleben mit anderen Zeugen Erste Hilfe bei dem Opfer - derweilen werden die Angreifer von der Polizei ergriffen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste mehrmals operiert werden, doch die 66-Jährige ist überzeugt, dass er ohne ihr Eingreifen zu Tode geprügelt worden wäre.

Für ihren Einsatz erhielt Diana Sandleben bereits die Kasseler Polizeimedaille.

"Aktenzeichen XY" am Mittwoch, 5. Juni 2019, live im TV und Stream sehen

"Aktenzeichen XY... ungelöst" mit Rudi Cerne läuft am Mittwoch, 5. Juni 2019, ab 20.15 Uhr live im ZDF. Zudem gibt es einen Live-Stream auf der Website des Zweiten Deutschen Fernsehens.

Themen Folgen