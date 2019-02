08:38 Uhr

"Aktenzeichen XY": Das sind die Fälle heute am 6. Februar 2019 Panorama

Moderator Rudi Cerne und sein Team gehen bei "Aktenzeichen XY" heute wieder rätselhaften Verbrechen nach. Wir stellen die Fälle am 6. Februar 2019 vor.

Bei "Aktenzeichen XY...ungelöst" am Mittwoch, 6. Februar, beschäftigen sich Moderator Rudi Cerne und sein Team unter anderem mit zwei Fällen, die schon viele Jahre zurückliegen. Was die Zuschauer erwartet, erfahren Sie hier.

"Aktezeichen XY": Fälle heute am 6. Februar 2019

Kripo Karlsruhe: Überfälle auf Wettbüros

Zwei unbekannte Männer berauben Wettbüros von „Tipico“ im Raum Baden-Württemberg. Am 28. November 2016 und am 25. Januar 2017 überfallen sie eine Filiale in Karlsruhe-Durlach. Das dritte Mal überfallen sie am 28. Februar 2017 die Filiale in Pfinztal-Berghausen und flüchten auf Fahrrädern.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ortskundig sind. Die Täter waren vermummt, circa 20 bis 30 Jahre alt und sprachen Deutsch ohne Akzent. Beim zweiten Überfall war einer der Täter für kurze Zeit unmaskiert. Das war ein Trick, damit die Aufsicht öffnet. Vor dem dritten Überfall hielten sich die Täter längere Zeit in Pfinztal-Berghausen auf. Die Kripo hofft auf Hinweise der XY-Zuschauer, die Belohnung beläuft sich auf 3000 Euro.

Kripo Homberg: Mann seit 19 Jahren verschwunden

Vor 19 Jahren verschwand er spurlos, seine Familie trauert bis heute: Was ist mit Ertugrul Emeksiz passiert? Emeksiz arbeitete im türkischen Fleischhandel eines Freundes als Fahrer, zudem kaufte er für seinen Onkel gebrauchte Autos und fuhr sie in die Türkei. Am 6. September 1999 holt Ertugrul Emeksiz gemeinsam mit seinem Chef in Bad Salzuflen einen grünen Kühltransporter ab. Im Stadtteil „Nord-Holland“, in der Straße „Eisenschmiede“, wurde er zuletzt gegen 0.30 Uhr von seinem Chef gesehen.

Fünf Wochen später wird der Transporter in Frankfurt am Main auf einem Parkplatz entdeckt. Rätselhaft erscheint der Kilometerstand des Fahrzeugs, mit dem fast 7500 Kilometer gefahren wurden. Die Schwester von Ertugrul Emeksiz hat sich an XY gewandt und tatsächlich ermittelt die Polizei immer noch in diesem Fall. "Aktenzeichen XY" zeigt alle Örtlichkeiten und Abläufe des Falls, die Kripo hofft auf Hinweise.

Kripo Hagen: Mutter und Sohn verbrennen in Auto

Am 27. Januar 1989 ging gegen 18 Uhr in Menden, Ortsteil Schwitten, ein Auto in Flammen auf. Der VW Passat Kombi knallte gegen den Sockel eines Hochspannungsmastes. Die Insassen, Marion Hesse (35) und ihr kleiner Sohn Tim (2), verbrennen. War es ein Unfall? Im Fahrzeug war der zweite Gang eingelegt und die Schäden zeigten, dass der Aufprall nicht stark war. Außerdem wurde bleihaltiges Benzin am Passat, der bleifrei fährt, festgestellt.

Kurz vor dem Brand bogen ein dunkler Geländewagen und der VW Passat von Marion Hesse vermutlich in die Dentern-Straße ein. Der Geländewagen wurde wenige Minuten später etwa 2,5 Kilometer vom Brandort entfernt gesehen. Drei Monate nach der Beerdigung von Marion und Tim Hesse tauchte auf dem Grab ein Brief an Verwandte auf. Der Schreiber bietet 50.000 Mark für Informationen über den Mörder. Kurz darauf rief ein unbekannter Mann sogar an. Die Kripo hofft auf Hinweise von Menschen, die bis heute Kenntnisse über die Tat mit sich herumtragen. Die Belohnung: 50.000 Euro.

Kripo Heilbronn: Paar geschlagen und ausgeraubt

Wer hat ein Paar in Heilbronn geschlagen, gefesselt und beraubt? Am 8. Juni, um 3 Uhr nachts, standen zwei Männer im Schlafzimmer des Ehepaars. Sie schlugen sofort auf das Ehepaar ein, sie fesselten den Mann und die Frau und zwangen sie, ihr Bargeld herauszugeben. Stunden vergehen, in denen die Täter das Haus durchsuchen und Geld, Gold und Schmuck im Wert von 35.000 Euro mitnehmen. Der jüngere Täter sprach gebrochenes Englisch mit osteuropäischem Akzent. "Aktenzeichen XY" zeigt das Phantombild eines der Täter, im Alter von 20 bis 25 Jahren, sowie vier markante Schmuckstücke. Wer hat die Schmuckstücke gesehen oder wem wurden sie zum Kauf angeboten?

"Aktenzeichen XY" heute live im TV und Stream

"Aktenzeichen XY...ungelöst" mit Rudi Cerne läuft am Mittwoch, 6. Februar 2019, um 20.15 Uhr im ZDF. Die Sendung lässt sich außerdem im Internet über den Live-Stream des Senders verfolgen.

Um welche Fälle es zuletzt bei "Aktenzeichen XY" im Januar ging, lesen Sie hier. (AZ)

