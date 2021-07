ZDF

vor 38 Min.

"Aktenzeichen XY": Heute wird der Mörder einer jungen Mutter gesucht

Moderator Rudi Cerne stellt die Fälle bei "Aktenzeichen XY" auch heute am 14. Juli 2021 im ZDF vor.

In der neuen Folge von "Aktenzeichen XY... ungelöst" geht es heute unter anderem um den Mord an einer jungen Mutter. Wir stellen Ihnen die weiteren Verbrechen vor, die in der Sendung nachgestellt werden.

Von David Reitschuster