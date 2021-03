vor 17 Min.

Aktenzeichen-XY-Spezial - Vorsicht Betrug: Fälle am 31.3.2021

"Aktenzeichen XY" zeigt Ende März ein Spezial zum Thema Betrug. Um welche Fälle es sich dabei handelt, erfahren Sie hier bei uns.

Von Leah Rehklau

Das "Aktenzeichen-XY"-Spezial "Vorsicht Betrug" greift am 31. März 2021 ungelöste Fälle auf. In diesem Artikel geben wir einen Überblick.

" Aktenzeichen XY" ist ein Format, dass es seit 1976 im deutschen Fernsehen zu sehen gibt. Thema ist die Behandlung ungeklärter Straftaten. Helfen sollen dabei die Zuschauer im Rahmen einer Öffentlcihkeitsfahndung. In jeder Sendung werden drei bis sechs der ungelösten Kriminalfälle gezeigt - diese werden in zehnminütigen, nachgestellten Filmclips präsentiert.

Neben polizeilichen Tatbeständen werden auch Fotos, Phantombilder oder Gegenstände verwendet. Der Zuschauer hat dann die Möglichkeit, Hinweise per Telefon oder Internet abzugeben. Laut der Redaktion wurden so etwa 40 Prozent der gezeigten Kriminalfälle bereits aufgeklärt.

"Aktenzeichen XY"-Spezial: Fälle bei "Vorsicht Betrug"

In der Spezial-Folge, die am Mittwoch, 31.3.2021 um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, werden vier ungelöste Kriminalfälle gezeigt. Moderiert wird die Sendung von Rudi Cerne, die Regie liegt bei Michael Bentele. Am 26.10.2016 wurde schon einmal eine Folge zu diesem Thema im TV gezeigt.

Cybertrading

Ein Mann möchte seinen kranken Bruder finanziell unterstützen und versucht sich im Online-Handel von Aktien. Doch er wird von Betrügern über den Tisch gezogen und verliert so seine gesamten Ersparnisse.

Sextortion

Eine Frau findet beim Internetdating ihre angeblich große Liebe. Doch nach einiger Zeit überredet er sie zum versenden von intimen Fotos. Mit diesen erpresst sie ihr vermeintlicher Liebster schließlich.

Schadensersatz-Trick

Ein Mann hat seinen Gebrauchtwagen verkauft. Doch ohne es zu ahnen hat er neben dem regulären Verkaufsvertrag einen zweiten Kaufvertrag unterschrieben. Betrüger fordern daraufhin Schadensersatz.

Lebensbedrohliche Stromschläge

Ein angeblicher Mediziner weist unter der Deckung einer wissenschaftlichen Studie Menschen über das Internet an, sich selbst Stromschläge zu verpassen. Dadurch bringt er die Opfer in lebensbedrohliche Situationen.

Das ZDF möchte mit der Spezial-Folge von "Aktenzeichen XY" dem Thema Betrug eine 90-minütige Prävention widmen. Die gezeigten Fälle sollen vor solchen Betrugsmaschen warnen und nützliche Tipps - sowohl zur Vorbeuge als auch für Betroffene - geben. Denn das Thema ist kein seltenes - oftmals merken Opfer gar nicht, dass sie Betrügern in die Falle tappen. Zusammen mit Experten und Opfern, die ihre Geschichte erzählen, zeigt die Sendung auf, wie man solche Maschen rechtzeitig erkennen kann.

Betrugsfälle im Internet werden immer häufiger. In der Spezial-Folge von "Aktenzeichen XY" erfahren Sie alles zum Thema Prävention. Bild: ZDF / Nadine Rupp

Aktenzeichen XY: Vergangene Spezial-Folgen

Schon in der Vergangenheit hat das TV-Format Aktenzeichen XY einigen Themen Spezial-Folgen gewidmet. Diese Thematiken wurden dabei angesprochen:

"Wo ist mein Kind?": Die Ausgabe beschäftigt sich mit Fällen, in denen Kinder und junge Erwachsene als vermisst gemeldet sind

" Vorsicht , Betrug !": Diese Ausgabe beschäftigt sich mit der Prävention von Betrugsfällen

, !": Diese Ausgabe beschäftigt sich mit der Prävention von Betrugsfällen " Vorsicht , Urlaubsfalle!": Diese Ausgabe beschäftigt sich mit der Prävention zum Thema Urlaub und Reisen

, Urlaubsfalle!": Diese Ausgabe beschäftigt sich mit der Prävention zum Thema Urlaub und Reisen "gelöst": Seit dem 50. Jubiläum der Sendung werden gelöste Kriminalfälle vorgestellt

vorgestellt "Cold Cases": Diese Ausgabe beschäftigt sich mit spurlosen Mordfällen

