vor 21 Min.

"Aktenzeichen XY": Um diese Fälle geht es heute Panorama

Bei "Aktenzeichen XY" heute geht es um einen Trickbetrüger, der auch in Bayern aktiv ist. Außerdem bittet die Polizei um Hinweise zu diesen Fällen.

Rudi Cerne stellt heute bei "Aktenzeichen XY...ungelöst" im ZDF wieder mehrere Fälle vor. Unter anderem wird nach einem bundesweit agierenden Trickbetrüger gefahndet. Der Mann sucht seit Anfang 2015 Tankstellen heim - auch in Bayern.

"Aktenzeichen XY" heute: Suche nach Trickbetrüger

Er geht dabei laut Polizei immer auf die gleiche Art und Weise vor. Der Unbekannte kauft in der Tankstelle Kleinigkeiten, gibt dann dem Kassierer ein Trinkgeld oder schenkt ihm Getränke. Nach einem freundlichen Gespräch bittet er, Zehn-Euro-Scheine in größere Scheine zu wechseln. Beim Nachzählen stellt der Kassierer dann fest, dass ein Schein zum genannten Wunschbetrag fehlt und gibt das Geld zurück. Der Unbekannte legt den gewünschten Schein sichtbar auf den Stapel. Unbemerkt nimmt er gleichzeitig mehrere Scheine weg. Seine Beute liegt laut Polizei in der Regel bei150 bis 250 Euro. Mittlerweile können dem Unbekannten mindestens 46 Fälle mit einer Schadenssumme von mehr als 10.000 Euro zur Last gelegt werden. Durch "Aktenzeichen XY" heute erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung.

Weitere Fälle bei "Aktenzeichen XY...ungelöst" heute

LKA Berlin: Wer hat Karin Rieck (50) mit einem Kopfschuss getötet?

Seit 1985 ist "Karins Atelier" eine stadtbekannte Kneipe am Kudamm. Am Abend vor ihrem Tod erzählt Karin Rieck von ihrem eifersüchtigen Freund und einem alten Bekannten, der ein Angebot für die Kneipe gemacht habe. Der Bekannte, der sie kurz vor Mitternacht zum Auto begleitet, ist der Letzte, der die 50-Jährige lebend sieht. Einige Stunden später findet ihr Lebenspartner sie erschossen im Schlafzimmer auf. Es gibt keine Einbruchsspuren. Vermutlich hat Karin Rieck ihrem Mörder die Tür geöffnet.

Kripo Halle: Wo ist Hartmut Weiske (70)?

Seiner Tochter teilt er mit, dass für ein paar Tage verreist. Das ist nicht unüblich für Hartmut Weiske, denn er hat einen großen Bekanntenkreis. Zuletzt wurde er in dem kleinen Ort unweit von Leuna gesehen, in dem er lebte. Seither fehlt von dem 70-Jährigen jede Spur. Die Kripo hofft bei "Aktenzeichen XY" heute auf Hinweise zum Verschwinden von Hartmut Weiske.

Kripo Düsseldorf: Wer hat den Pächter der Tankstelle in Bilk ausgeraubt und geschlagen?

Ein Tankstellen-Pächter in Bilk will seine Einnahmen vom Wochenende schnell zur Bank bringen. Als er über die Kreuzung zur Sparkasse gehen will, stürmen sie auf ihn zu, entreißen ihm drei Geldtaschen und setzen ihn mit Tränengas und Schlägen außer Gefecht. Die Täter flüchten über einen Fußweg zu einem Spielplatz, wo der Komplize mit dem Fluchtwagen wartet. Obwohl sie glaubten, alles im Griff zu haben, sind die etwa 25 bis 30 Jahre alten Täter in eine Video-Falle getappt. "XY" zeigt heute die Bilder.

Kripo Pforzheim: Wer sind die drei brutalen Räuber mit Insiderwissen?

Ein Rentner-Ehepaar genießt den Abend auf dem Sofa. Der Mann und die Frau schlafen ein und sind bis heute traumatisiert von dem, was dann passiert. Drei Maskierte erbeuten hochwertigen Schmuck im Wert von einer halben Million Euro. Dabei gehen sie äußerst brutal vor. "Aktenzeichen XY" zeigt heute besondere Stücke der Beute und hofft, dass Zuschauer helfen können, auf die Spur der Täter zu kommen.

Kripo Berlin: Raubüberfall auf Kiosk in Wedding und Fall Melanie Rehberger

Die Kripo Berlin hofft gleich bei zwei Fällen auf die Mithilfe von "XY"-Zuschauern. Zum einen geht es um einen Raubüberfall auf einen Kiosk in Wedding am 5. April dieses Jahres. Die Tatverdächtigen waren mit einem Beil und einer Pistole bewaffnet - bei dem Überfall wurden sie von einer Videokamera gefilmt. Auch im Fall Melanie Rehberger, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat, hoffen die Ermittler auf Zuschauerhinweise.

Ein Spaziergänger hat in Berlin-Pankow die Leiche der 30 Jahre alten Melanie Rehberger entdeckt. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Fall. Bild: Polizei

Fall Melanie Rehberger bei "Aktenzeichen XY...ungelöst"

Vor zwei Wochen fanden Spaziergänger an einem Bahndamm an der Dolomitenstraße in Pankow die Leiche der 30 Jahre alten Melanie Rehberger. Die junge Frau wurde offenbar ermordet, als sie sich einen Kaffee holen wollte. Zu dem Fall gingen bis Sonntag 185 Hinweise bei der Polizei ein - von dem Täter fehlt jedoch jede Spur. Fest steht nur, dass Melanie Rehberger durch "Gewalt gegen den Hals" zu Tode gekommen ist.

Auf der Suche nach Hinweisen hatte die Polizei Fotos der Getöteten veröffentlicht. Nun bitten die Ermittler die Öffentlichkeit erneut um Mithilfe: heute ab 20.15 Uhr bei "Aktenzeichen XY... ungelöst". (AZ)

"Aktenzeichen XY... ungelöst-Spezial" läuft am Mittwoch Abend ab 20.15 Uhr im ZDF.

Themen Folgen