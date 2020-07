vor 18 Min.

"Aktenzeichen XY... gelöst!" am 15.7.20: Das sind die Fälle

"Aktenzeichen XY" läuft demnächst mit einer Spezial-Sendung. Welche Fälle vorgestellt werden, erfahren Sie hier in der Vorschau.

Von Tanja Schauer

Bei " Aktenzeichen XY" werden regelmäßig bisher unaufgeklärte Fälle von der Polizei vorgestellt. Die Fahndungssendung mit Moderator Rudi Cerne unterstützt seit 1967 die Verbrechensbekämpfung. Die Zuschauer sollen dabei helfen, ungelöste Kriminalfälle aufzuklären. Auch am 15. Juli um 20.15 Uhr werden in einer Spezial-Sendung noch einmal drei besonders spannende Fälle gezeigt, die unter anderem durch die Hilfe der Zuschauer gelöst wurden konnten.

Hier sehen Sie die Fälle der aktuellen Folge von "Aktenzeichen XY" im Überblick:

"Aktenzeichen XY": Fälle am 15. Juli 2020

Der Maskenmann

Im ersten Fall der Sendung geht es um einen Mann, der nachts in Kinderzimmer steigt, um seine Opfer zu entführen. Er wird der Maskenmann genannt. Über 40 Taten gehen auf das Konto des Täters. Seine Überführung ist stellt sich als ein ewiges Auf und Ab heraus.



Mord kurz vor Heiligabend

Im zweiten Fall der Sendung geht es um die Ermordung des Leiters eines Paketdepots, der am Arbeitsplatz angegriffen wird. Die Polizei tappt eine ganze Weile im Dunkeln. Eine aufmerksame XY-Zuschauerin kann die Ermittler schließlich mit dem Entscheidenden Hinweis auf de richtige Spur bringen.



Tod eines zehnjährigen Kindes

Ganz Deutschland ist schockiert über dieses grausame Verbrechen: Ein entführtes Mädchen wird in eine Kiste gesperrt und begraben, wo es wenig später stirbt. Erst 30 Jahre später kann einem Mann der Prozess gemacht werden.

Sendetermin: Wann läuft die nächste Folge von "Aktenzeichen XY"?

"Aktenzeichen XY… ungelöst" läuft jeden Monat immer am Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF. Der nächste Sendetermin der Spezial-Ausgabe ist am 15.7.2020. Nach ihrer regulären Ausstrahlung wird die Folge um 23.15 Uhr auf ZDFneo wiederholt.

