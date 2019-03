vor 50 Min.

"Aktenzeichen XY" heute: Die Fälle am Mittwoch, 6.3.19

In "Aktenzeichen XY" werden heute Abend sieben ungelöste Fälle gezeigt. Was die Zuschauer sonst noch erwartet, erfahren Sie hier.

In der heutigen Folge von "Aktenzeichen XY ... ungelöst" behandelt Moderator Rudi Cerne mehrere Kriminalfälle wie der Fall der vermissten Schülerin Rebecca aus Berlin.

"Aktenzeichen XY" heute: Fälle im März 2019

Die fünf Fälle bei "Aktenzeichen XY" heute Abend haben sich zwischen 1988 und 2018 ereignet.

Kripo Friedberg An der A5 bei Rosbach vor der Höhe (Mittelhessen) werden am 21. Juni 1988 die stark skelettierten Überreste eines Menschen gefunden. Bis heute ist unklar, wer die unbekannte Tote war. Wahrscheinlich wurde sie zwischen April und Mai 1988 ermordert. Von der Uni Mittweida in Sachsen wurde eine Gesichtsweichteilrekonstruktion durchgeführt, sodass es heute auch Bilder gibt, wie die Tote zu Lebzeiten ausgesehen haben könnte. Die Kripo Friedberg und XY hoffen, dass sich der Fall nach 30 Jahren doch noch aufklären lässt. Es gibt eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro.

Kripo Brandenburg/Havel Wer hat Anton R. niedergeschlagen und beraubt? Er ist bei seiner Mutter zum Essen eingeladen, schließt den Reiterhof etwas früher und fährt an der Tankstelle im Nachbarort Elstal vorbei. Der Reitstall-Besitzer zahlt und fährt wieder los. Als ein Autofahrer winkt, hält er an um zu helfen. Da wird er überfallen.

Kripo Koblenz Gerd Michael Straten lebt als Obdachloser unterhalb des Pulverturms auf dem Koblenzer Hauptfriedhof. Als er am 23. März nicht zu einer Verabredung kommt, sucht ihn ein Bekannter und findet seine enthauptete Leiche. Es gibt eine Belohnung in Höhe von 25.000 Euro.

Kripo Wesel Drei Angestellte des Juweliers in Dinslaken machen Mittagspause in der Werkstatt und bemerken nicht, dass im Hof ein schwarzer Kleinwagen mit drei Männern hält. Zwei der Männer maskieren sich, hebeln ein Fenster auf und werden dabei gefilmt.

Kripo Deggendorf Der Betreiber eines China-Restaurants wird in seinem Haus von drei unbekannten Tätern überfallen, verletzt und beraubt. XY und Kripo Deggendorf zeigen das Phantombild und zurückgelassene Gegenstände wie das asiatische Küchenmesser mit japanischen Schriftzeichen, eine Spielzeugpistole und Arbeitshandschuhe. Die Belohnung: 3000 Euro.

Zwei Studiofälle bei "Aktenzeichen XY" heute am Mittwoch

Neben den fünf Filmfällen werden auch zwei Fälle live im Studio besprochen und drei gelöste Fälle vorgestellt. Was Sie als Zuschauer erwartet:

Wo ist Rebecca aus Berlin? Die Kripo stellt Fragen an die XY-Zuschauer.

Soltau/Niedersachsen Ein Ebay-Betrüger mit dem Username Kopitar_GmbH wird gesucht. Der verursachte Schaden beträgt rund 220.000 Euro. Es gibt gute Fotos von dem Täter.

Zerstückelte Leiche in Belgien Frau gesteht Mord nach zehn Jahren

Frau gesteht Mord nach zehn Jahren Serienbankräuber in München verhaftet

Juwelierüberfall am Timmendorfer Strand Beide Täter sind in Haft

"Aktenzeichen XY... ungelöst" live im TV und Stream sehen

"Aktenzeichen XY... ungelöst" mit Rudi Cerne läuft am Mittwoch, 6. März 2019 ab 20.15 Uhr im ZDF. Die Sendung lässt sich außerdem über den Live-Stream des ZDF im Internet verfolgen. (AZ)

