vor 46 Min.

"Aktenzeichen XY" heute warnt vor Betrug im Urlaub Panorama

In einem Spezial stellt "Aktenzeichen XY" heute vier Fälle vor, in denen Urlauber von Kriminellen ausgenutzt werden. Die Sendung gibt auch Tipps zur Prävention.

Kaum ein Reisender denkt im Urlaub an etwas Böses. Doch die Gutgläubigkeit vieler Urlauber machen sich Betrüger zu Nutze. In einem Spezial warnt die Sendung "Aktenzeichen XY" heute vor kriminellen Tricks und Betrugsmaschen im Urlaub. Vier Fälle zeigen, wie schnell aus der erholsamen Ferienzeit ein echter Horrortrip werden kann.

So landet eine junge Frau für Jahre in einem peruanischen Gefängnis, obwohl sie nur einen romantischen Liebesurlaub mit ihrem Freund verbringen wollte. Sie ist unschuldig. Doch sie wird unfreiwillig zum Drogenkurier, weil ein Krimineller Drogen in ihr Gepäck geschmuggelt hatte.

"Aktenzeichen XY" zeigt, wie Urlauber zu Opfern werden

In einem anderen Filmbeitrag werden zwei Damen in eine Schmuckfabrik in Dubai gefahren. Ein gerissener Verkäufer überredet die Urlauberinnen, ein paar Schmuckstücke zu kaufen. Erst zu Hause merken sie, dass die vermeintlich wertvollen Klunker Plunder sind.

Ein weiterer Fall zeigt, wie schnell Unwissenheit und mangelnde Sprachkenntnisse zu echten Problemen führen können. So wird eine Familie, die mit dem Auto nach Spanien unterwegs ist, von angeblichen Zivilfahndern der Polizei aufgehalten. Die Beamten zeigen ihnen einen gefälschten Strafzettel. Doch die Familie zahlt.

Außerdem fällt ein Pärchen auf die kriminelle Masche von Betrügern rein, die es auf den Camping-Wagen der beiden abgesehen haben.

Um zu vermeiden, dass Urlauber Opfer krimineller Machenschaften werden, gibt die Sendung präventive Tipps. (AZ)

"Aktenzeichen XY... ungelöst-Spezial" läuft am Mittwoch Abend ab 20.15 Uhr im ZDF.

Themen Folgen