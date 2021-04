"Aktenzeichen XY...ungelöst": Das sind die Fälle heute am 21.4.21

Heute Abend, 21.4.21, wird eine neue Folge von "Aktenzeichen XY...ungelöst" im TV ausgestrahlt. Hier erfahren Sie, welche Kriminalfälle heute vorgestellt werden.

Das TV-Format " Aktenzeichen XY...ungelöst" wird seit 1976 regelmäßig im deutschen Fernsehen gezeigt und hat so schon zur Aufklärung von etwa 40 Prozent der gezeigten Kriminalfälle beigetragen. Denn die Sendung arbeitet mit Zuschauer-Hinweisen. Gezeigt werden verschiedene Kriminalfälle - drei bis sechs pro Sendung -, die nie gelöst wurden. Per Öffentlichkeitsfahndung sollen Zuschauer zur Aufklärung beitragen.

Hierfür werden zehnminütige, nachgestellte Filmclips des Verbrechens gezeigt, polizeiliche Tatbestände erläutert, Fotos, Gegenstände und Phantombilder eingeblendet. Per Telefon oder Internet haben Zuschauer dann die Möglichkeit, Hinweise zum Verbrechen abzugeben.

"Aktenzeichen XY...ungelöst ": Die Fälle heute am 21.4.21

Täter raubt in Serie

Ein Räuber stiehlt drei Mal etwas - und wird nicht erwischt. Doch bei seinem vierten Überfall ist er nicht mehr ganz so vorsichtig und wird von Zeugen gesehen. Die Polizei ist dem Täter seitdem dicht auf den Fersen.

Verhängnisvolle Rauchpause

Ein Mann befindet sich in Fürth auf seinem Nachhauseweg. Kurz vor seiner Ankunft legt er noch einen Stopp ein, um eine Zigarette zu rauchen. Das wird sein Verhängnis, denn zwei Täter sehen ihn dabei und überfallen ihn.

Tödlicher Traum

Ein Café-Inhaber aus der Türkei kommt nach Deutschland, um hier ein neues Leben zu beginnen. Doch dieser Traum entwickelt sich bald zu einem echten Albtraum, der ein entsetzliches Ende für den Mann bereithält.

Mord auf Radweg

Ein junger Mann wird in einer regnerischen Nacht auf einem dunklen Radweg in Bayreuth tot aufgefunden. Laut Obduktion hatte der Mann zahlreiche Messerstiche am ganzen Körper. Der Polizei stellt sich die Frage, ob sich Täter und Opfer kannten.

"Aktenzeichen XY" heute am 21.4.21: Übertragung im TV und Live-Stream

Das TV-Format "Aktenzeichen XY...ungelöst" wird immer mittwochs ausgestrahlt. Im ZDF läuft die heutige Folge vom 21.4.21, die 90 Minuten Sendezeit beträgt, um 20.15 Uhr. Die Sendung kann allerdings auch im Live-Stream des ZDF angesehen werden und steht nach Ausstrahlung eine Woche lang in der ZDF-Mediathek zum Ansehen zur Verfügung. Moderiert wird die Sendung seit 2002 von Rudi Cerne.

