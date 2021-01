vor 7 Min.

Aktion #lichtfenster soll Mitgefühl mit Toten und Kranken aussenden

Von Yannick Dillinger

Mehr als 50.000 Menschen sind bisher in Deutschland an oder mit einer Coronainfektion gestorben. 50.000 mal haben sie Menschen zurückgelassen, die um sie trauern. Die Halt bräuchten, Mitgefühl. Doch auch das ist in diesen Pandemiezeiten nicht so einfach. Social Distancing statt wärmende Umarmungen: Das ist das Credo der Experten. Zu gefährlich sind zu viele körperliche Kontakte - auch für Trauernde. Belastend hinzu kommt noch, dass viele der Coronatoten sehr einsam gehen mussten: im Altenheim oder im Krankenhaus. Ein schweres Schicksal für die Kranken selbst, aber auch für die Angehörigen und Freunde.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft zu Mitgefühl für Coronatote auf. Bild: Jesco Denzel, dpa

Um ein Zeichen des Mitgefühls und der Solidarität zu senden, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Social-Media-Aktion "#lichtfenster" ins Leben gerufen. Teilnehmer sollen ab Freitag, 22. Januar, ein Licht in ihr Fenster stellen und damit Betroffenen zeigen: Ihr seid nicht alleine. "Wir brauchen ein Licht im Dunkeln. Nicht nur für uns selbst, sondern auch als Zeichen des Mitgefühls für unsere Mitmenschen: Trauer um die Verstorbenen, Sorge um diejenigen, die um ihr Leben kämpfen, Mitgefühl den Angehörigen der Kranken und Toten", heißt es aus dem Bundespräsidialamt.

Auch der Bundespräsident selbst beteiligt sich natürlich an der Aktion "#lichtfenster". Am Freitag wird er sein Zeichen des Mitgefühls in ein Fenster des Schloss Bellevue stellen. Zudem veröffentlicht er auf Facebook (www.facebook.com/Bundespraesident.Steinmeier) und Instagram (www.instagram.com/bundespraesident.steinmeier) einen Aufruf, der in die Welt getragen werden soll.

Mehr als 50.000 Menschen sind bisher in Deutschland an oder mit einer Coronainfektion gestorben. Bild: Julian Stratenschulte, dpa

"Gerne möchten wir die Menschen dafür gewinnen, den Aufruf des Bundespräsidenten weiterzuverbreiten und ein Foto oder sogar ein Video ihres eigenen Lichts mit dem Hashtag #lichtfenster sowie der Markierung @bundespraesident.steinmeier auf ihren Social Media-Kanälen zu posten und ihre Follower zum Mitmachen zu ermutigen", schreibt das Bundespräsidialamt.

