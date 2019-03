07:02 Uhr

Aktuelle Lottozahlen heute vom Samstag: Zahlen für den 2.3.19 Panorama

Lottozahlen: Die aktuellen Gewinnzahlen heute am 2.3.19 bringen bis zu vier Millionen.

Lottozahlen heute aktuell: Beim Lotto am Samstag, 2.3.19, geht es um vier Millionen Euro. Die Zahlen vom Lotto 6 aus 49 erfahren Sie nach der Ziehung hier.

Die Lottozahlen heute beim Lotto am Samstag, 2.3.19, sind vier Millionen Euro wert. Der Jackpot war auf diese Summe gestiegen, nachdem bei der vergangenen Ziehung niemand den Jackpot geknackt hatte.

Die Chance auf den Hauptgewinn ist beim Lotto 6 aus 49 aber auch verschwindend gering. Sie liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen. Damit ist es fast unmöglich, den Jackpot mit den richtigen Gewinnzahlen zu knacken.

Ein Gedankenexperiment verdeutlicht hat. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Telefonbuch, in dem alle Menschen in Deutschland (mehr als 80 Millionen) und Italien (knapp 60 Millionen) stehen. Sie wollen einen bestimmten Menschen anrufen und tippen dafür einfach blind auf irgendeine Seite - und erwischen genau den richtigen Namen. Klingt unwahrscheinlich? Die Chance auf den Jackpot beim Lotto am Samstag ist nicht höher.

Beim Lotto am Samstag, 2.3.19, werden die Lottozahlen heute ab 19.25 Uhr gezogen. Die Ziehung lässt sich hier auf dieser Seite im Live-Stream sehen. Sie erfahren die Zahlen dann aber auch sofort an dieser Stelle - inklusive der Gewinnzahlen für Spiel 77 und Super 6:

Aktuelle Lottozahlen heute: Zahlen vom Samstag, 2.3.19

Lottozahlen: werden noch gezogen

Superzahl: wird noch gezogen

Spiel 77: werden noch gezogen

Super 6: werden noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Quoten zu den aktuellen Lotto-Gewinnzahlen vom Samstag

Die Quoten zu den aktuellen Lottoquoten vom Samstag am 2. März 2019 werden am Montagvormittag veröffentlicht. Sie zeigen dann, wie oft welche Summen abgeräumt wurden. Die Gewinnquoten veröffentlichen wir dann hier an dieser Stelle:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 2 6 Richtige 3 5 Richtige + SZ 4 5 Richtige 5 4 Richtige + SZ 6 4 Richtige 7 3 Richtige + SZ 8 3 Richtige 9 2 Richtige + SZ

(alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto am Samstag: Hoffnung auf Lottozahlen kann zur Sucht werden

Beachten Sie beim Lottospielen immer: Lotto kann süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Kennzeichen einer Spielsucht vermuten, wenden Sie sich an einen professionellen Suchtberater. Hierfür bietet sich zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) an. Sie können die Experten telefonisch unter 0800 1 37 27 00 kontaktieren. Der Anruf ist kostenlos und Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr möglich, sowie Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr.

Lottozahlen und Quoten: Die Zahlen der vergangenen Ziehungen

Lottozahlen und Quoten vom Mittwoch, 27. Februar 2019

Lottozahlen: 11 - 13 - 19 - 20 - 24 - 49

Superzahl: 2

Spiel 77: 7 2 3 7 8 5 3

Super 6: 4 3 1 2 2 2

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote 1 (6 Richtige + Superzahl) 0 1.306.813,60 € 2 (6 Richtige) 0 762.064,80 € 3 (5 Richtige + Superzahl) 29 13.139,00 € 4 (5 Richtige) 306 3.735,60 € 5 (4 Richtige + Superzahl) 1.695 224,70 € 6 (4 Richtige) 18.200 41,80 € 7 (3 Richtige + Superzahl) 34.282 22,20 € 8 (3 Richtige) 356.848 9,60 € 9 (2 Richtige + Superzahl) 256.404 5,00 €

Lottozahlen und Quoten vom Samstag, 23. Februar 2019

Lottozahlen 27 - 47 - 29 - 15 - 8 - 21

Superzahl 1

Spiel 77 1 - 0 - 0 - 5 - 5 - 1 - 7

Super 6 4 - 7 - 4 - 6 - 8 - 4

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 1 × 4.087.505,70 € 2 6 Richtige 1 × 1.649.783,60 € 3 5 Richtige + SZ 53 × 15.563,90 € 4 5 Richtige 510 × 4.852,30 € 5 4 Richtige + SZ 2.992 × 275,60 € 6 4 Richtige 30.815 × 53,50 € 7 3 Richtige + SZ 58.624 × 28,10 € 8 3 Richtige 601.654 × 12,30 € 9 2 Richtige + SZ 460.093 × 5,00 €

(alle Angaben ohne Gewähr)

Lesen Sie dazu auch unseren Ratgeber-Artikel: Wenn Glücksspiel gefährlich wird.

Hier finden Sie alle Informationen zu Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und die Gewinnabfrage beim Lotto 6 aus 49.

