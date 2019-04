Aktuelle Lottozahlen vom Samstag: Gewinnzahlen vom 30.3.19

Bekannte Russin an Board

Drei Tote bei Flugzeugabsturz in Südhessen

Am Sonntagnachmittag stürzt ein Kleinflugzeug in ein Spargelfeld. Nun versuchen die Ermittler herauszufinden, wie das passieren konnte. Zu den Opfern gibt es noch am späten Abend erste Erkenntnisse.