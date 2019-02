vor 58 Min.

Aktuelle Lottozahlen von Samstag, 16. Februar 2019 Panorama

Die richtigen Lottozahlen sind heute, am 16. Februar 2019, rund 7 Millionen Euro wert.

Für die richtigen Lottozahlen vom 16. Februar 2019 gibt es rund 7 Millionen Euro. Knackt jemand den Jackpot? Alles zu den Gewinnzahlen und Lottoquoten.

Die Lottozahlen vom 16. Februar 2019 bringen rund 7 Millionen Euro. Der Jackpot ist noch einmal angestiegen, nachdem beim Lotto zuletzt niemand alle Gewinnzahlen auf seinem Schein hatte.

Der höchste Gewinn bei der Ziehung vom Mittwoch lag bei 827.333,50 Euro. Gleich drei Spieler hatten sechs Richtige getippt. Nur die richtige Superzahl hatte ihnen zum Millionengewinn beim Lotto 6 aus 49 gefehlt.

Welche Lottozahlen wurden diesmal gezogen? Hier finden Sie das Ergebnis der Samstags-Ziehung - inklusive Spiel 77 und Super 6.

Lottozahlen von Samstag, 16. Februar 2019

Lottozahlen: 11 - 9 - 10 - 18 - 22 - 6

Superzahl: 7

Spiel 77: 3 - 7 - 4 - 1 - 1 - 4 - 2

Super 6: 2 - 7 - 2 - 5 - 8 - 0

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Die Chance auf den Höchstgewinn beim Lotto ist und bleibt verschwindend gering. Sie liegt bei gerade einmal 1 zu 140 Millionen. Das ist auch der Grund, warum man niemals wirklich darauf hoffen sollte, den großen Lottogewinn abzusahnen. Im Gegenteil warnen Experten, dass Lotto wie jedes Glücksspiel süchtig machen kann. Wer hierzu mehr Informationen sucht, wird bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung fündig.

Quoten zu den Lottozahlen vom Samstag

Ob der Jackpot am Samstag trotz aller Unwahrscheinlichkeit geknackt wird oder weiter steigt, steht am Montag fest. Dann werden die Lottoquoten veröffentlicht. Sie finden sie dann an dieser Stelle:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 2 6 Richtige 3 5 Richtige + SZ 4 5 Richtige 5 4 Richtige + SZ 6 4 Richtige 7 3 Richtige + SZ 8 3 Richtige 9 2 Richtige + SZ

Ziehung der Lottozahlen live im Stream

Die Ziehung der Lottozahlen findet am Mittwoch um 18.25 Uhr sowie am Samstag um 19.25 Uhr statt und kann unter lotto.de live mitverfolgt werden. Außerdem sind die Ziehungsvideos von Lotto 6 aus 49 im Anschluss jederzeit erneut abrufbar. Im TV werden die Gewinnzahlen mittwochs um 18.54 Uhr im ZDF und samstags um 19.57 Uhr in der ARD bekanntgegeben. (AZ)

