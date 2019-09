vor 32 Min.

"Alarm für Cobra 11", Staffel 35 im TV: Start, Live-Stream, Schauspieler

"Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" ist mit Staffel 35 im TV auf RTL und im Live-Stream zu sehen. Schauspieler und Übertragung - hier die Infos.

"Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" läuft live im TV und Stream. Erdogan Atalay und Daniel Roesner spielen in Staffel 35 die zwei Autobahnpolizisten Semir Gerkhan und Paul Renner in dem RTL-Action-Klassiker "Alarm für Cobra 11". Die neue Staffel mit sieben Folgen startete am Donnerstag um 20.15 Uhr. Hier gibt es alle Infos rund um die Serie wie Schauspieler im Cast und Übertragung im TV und Live-Stream.

"Alarm für Cobra 11", Staffel 35: Der Start-Termin

Auf RTL ist die Serie am 12. September 2019 um 20.15 Uhr gestartet. Ungeduldige konnten die erste Folge sogar schon am 5. September bei TV Now sehen.

Die Handlung von "Alarm für Cobra 11", Staffel 35:

Die 35. Ausstrahlungsstaffel steht im Zeichen der Veränderungen im Polizeiautobahnrevier: Die Cobra häutet sich! Nach vier Dienstjahren verlässt Paul Renner das Revier der Autobahnpolizei. Und das stellt nicht nur Semir Gerkhan vor eine große Herausforderung: Auch die restliche "Alarm für Cobra 11"-Familie um Chefin Kim Krüger, Dienststellensekretärin Susanne König und Co. wird mit schwierigen Situationen konfrontiert und muss weitreichende Entscheidungen treffen, die zu Zerwürfnissen im Team führen – und letztlich große Veränderungen in der Zukunft mit sich bringen.

"Alarm für Cobra 11", Staffel 35: Live-Übertragung im TV und Stream

RTL zeigt die neuen Folgen donnerstags um 20.15 Uhr live im TV. Zusätzlich wird "Alarm für Cobra 11", Staffel 35 auch online im RTL-Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abrufbar sein. TV NOW ist allerdings kostenpflichtig.

Achtung, Spoiler-Alarm: RTL hat vorab einige Highlights der Staffel 35 von "Alarm für Cobra 11" verraten

Semir feiert seinen 50. Geburtstag und kann sich über einen alten Weggefährten als Partygast freuen

Wir lernen die Mutter von Semir und den Vater von Paul kennen

Letzte Staffel mit Paul Renner (Daniel Roesner) bei der Cobra

Dana (Gizem Emre) zieht in ihre erste, eigene Wohnung

Paul wird eines Mordes verdächtigt

Geiselnahme am Schluss

Die wichtigsten Schauspieler im Cast von "Alarm für Cobra 11", Staffel 35

Erdogan Atalay

Daniel Roesner

Katja Woywood

Kathrin Hess

Gizem Emre

Lion Wasczyk

Daniela Wutte

Carina Wiese

Roman Knižka (Dark), Picco von Groote („Passagier 23 - Verschwunden auf hoher See“), Marc Ben Puch (Jenny - echt gerecht), Alexander Held („München Mord“), Timur Ülker („GZSZ“), Barbara Prakopenka („Unter uns“), Sven Martinek („Der Clown“), Paul Faßnacht (Tatort) und Florian Frowein („Wege zum Glück - Spuren im Sand“) haben Gastauftritte in der neuen Staffel.

Die Serie wird von action concept im Auftrag von RTL produziert. Produzenten sind Hermann Joha und Heiko Schmidt, Nico Grein ist verantwortlicher RTL-Redakteur. (AZ)

