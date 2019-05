26.05.2019

Albino-Panda tappt in China in Foto-Falle

Eine Fotofalle in der chinesischen Provinz Sichuan hat einen komplett weißen Albino-Panda abgelichtet. Es ist das erste bekannte Foto eines solchen Tiers.

In China ist ein komplett weißer Albino-Panda fotografiert worden. Einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge handelt es sich um freilebendes, zwei bis drei Jahre altes Jungtier. Das weiße Tier mit roten Augen löste eine Fotofalle aus. Damit gilt als belegt, dass es Albinismus auch bei den normalerweise weiß-schwarzen Pandas gibt.

Dass es einen wildlebenden Albino-Panda gibt. ist umso erstaunlicher, wenn man die Gesamtzahl der in freier Natur lebenden Pandas bedenkt: Rund 1800 Tiere leben in der chinesischen Provinz Sichuan, dazu kommen knapp über 500 Tiere, die weltweit in Zoos leben. Die damit vom Aussterben bedrohte Tierart wird in China streng geschützt. Sollte der Albino-Panda überleben, kann er bis zu 30 Jahre alt werden. Der Bestand der Pandas wird insbesondere dadurch bedroht, dass sie ihren Lebensraum verlieren. (AZ)

