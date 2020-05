vor 17 Min.

"Alexa und Katie", Staffel 3: Start, Folgen, Besetzung, Trailer zu Teil 2

"Alexa und Katie" läuft bald mit neuen Folgen auf Netflix. Start, Besetzung, Handlung und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zu Teil 2 von Staffel 3.

"Alexa und Katie" ist bald mit Teil 2 von Staffel 3 bei Netflix verfügbar. Die Freundinnen stehen vor dem Abschluss und müssen sich entscheiden, wie sie ihren weiteren Lebensweg bestreiten wollen.

Start-Termin, Besetzung, Folgen, Handlung und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zu "Alexa und Katie".

"Alexa und Katie", Start: Wann erscheint Teil 2 von Staffel 3 auf Netflix?

"Alexa und Katie" ist ab dem 13. Juni im Stream auf Netflix verfügbar. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo in der billigsten Version 7,99 und in der teuersten Version 15,99 Euro. Für 15.99 Euro lässt sich Netflix auf vier Geräten gleichzeitig nutzen.

"Alexa und Katie", Staffel 3: Folgen von Part 4 im Überblick

Der zweite Teil der dritten Staffel wird insgesamt acht Folgen haben. Bisher sind nur zwei Titel bekannt. Hier der Überblick:

Folge Titel 1 Noch Unbekannt 2 Rules for Better Barista-ing 3 The Girls Who Cried Yelp 4 Noch Unbekannt 5 Noch Unbekannt 6 Noch Unbekannt 7 Noch Unbekannt 8 Noch Unbekannt

Die Handlung von "Alexa und Katie", Part 4 auf Netflix

Die Serie dreht sich um die beiden besten Freundinnen Alexa und Katie. Alexa ist wegen einer Krebserkrankung in Behandlung, wegen der Unterstützung ihrer quirligen Freundin Katie schafft sie es aber, ihre Lebensfreude zu bewahren. Die beiden bewältigen gemeinsam ihren Alltag auf der Highschool, fühlen sich dort aber wie Außenseiterinnen - ein Grund mehr sich aufeinander zu verlassen.

In Staffel 3 versucht Alexa nach ihrer Genesung die Krebserkrankung auch mental hinter sich zu lassen, was ihr aber nicht leicht fällt. Auch Katie steht vor einem Problem: Sie weiß nicht, was sie in Zukunft tun soll und fühlt sich unter Druck gesetzt.

Schauspieler im Cast von "Alexa und Katie"

Paris Berelc und Isabel May spielen Alexa und Katie. Hier der Hauptcast im Überblick:

Schauspieler Rolle Paris Berelc Alexa Isabel May Katie Jolie Jenkins Jennifer Emery Kelly Lucas Eddie Shin Dave Diallo Riddle Stevie Noggle Finn Carr Jack Tiffani Thiessen Lori Jack Griffo Dylan

"Alexa und Katie": Trailer zu Teil 4

Hier gibt es einen Trailer zum zweiten Teil von Staffel 3:

(AZ)

