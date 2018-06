vor 43 Min.

Alexander Gerst zur ISS unterwegs: Flug verläuft planmäßig Panorama

Astronaut Alexander Gerst ist wieder unterwegs zur ISS. Mit einer Sojus-Rakete startete er planmäßig vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan.

Alexander Gerst ist zu seiner zweiten Mission auf der Internationalen Raumstation gestartet. Ein halbes Jahr lang wird der 42-Jährige nun im All forschen.

Vier Jahre nach seinem ersten Trip zur internationalen Raumstation ISS befindet sich der deutsche Astronaut Alexander Gerst wieder auf den Weg ins All. Um 13.12 Uhr ist er wie geplant im Sojus-Raumschiff vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur gestartet. Mit ihm an Bord sind seine beiden Kollegen, der russische Kosmonaut Sergej Prokopjew und die amerikanische Astronautin Serena Aunon.

Alexander Gerst (Mitte) fliegt nicht alleine - mit von der Partie sind auch Serena Aunon-Chancellor (USA, links) und der russische Kosmonaut Sergej Prokopjew. Bild: Pavel Golovkin, AP (dpa)

"Das Raumschiff befindet sich auf der Umlaufbahn, die (Solar-)Batterien sind ausgefahren. Der Besatzung geht es normal. Die Mission hat ihre Arbeit begonnen", sagte der neue Leiter der russischen Raumfahrtbehörde. Gerst und seine zwei Mitflieger sollen am Freitag auf der Internationalen Raumstation (ISS) eintreffen.

Alexander Gerst verabschiedete sich vor Raketenstart zu ISS

Zweieinhalb Stunden vor dem Start verabschiedete sich "Astro_Alex" auf Twitter von seinen Followern.

L-2 Std 25 min. Letzte Nachricht vor dem Start, steigen gleich in die Rakete. Nächster Halt #ISS in zwei Tagen wenn alles glatt geht. Passt auf euch auf meine Freunde! #horizons — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 6. Juni 2018

Beim Verlassen des Kosmonautenhotels strahlte "Astro-Alex" und winkte in seinem blauen Overall in die Menge.

400 Kilometer über der Erde wird der 42-jährige Geophysiker ein halbes Jahr lang in Schwerelosigkeit leben und forschen. 2014 hatte Gerst rund sechs Monate als Bordingenieur auf der Internationalen Raumstation verbracht. "Es ist einfacher, wenn man zum zweiten Mal fliegt, denn man hat die großen Unbekannten nicht", sagte er bei der Abschiedspressekonferenz am Dienstag.

Alexander Gerst soll Kommando der ISS übernehmen

"Wir freuen uns sehr, ihn nun zum zweiten Mal ins All fliegen zu sehen und wünschen ihm das Allerbeste", teilte die Familie schriftlich der Deutschen Presse-Agentur mit. "Alexander war schon immer ein Forscher und Entdecker." Gersts Angehörige hatten der Esa zufolge den Wunsch geäußert, in Baikonur keine Interviews zu geben.

Für den in Künzelsau geborenen Astronauten ist seine zweite ISS-Mission etwas ganz Besonderes, denn er wird im Herbst für knapp ein Vierteljahr das Kommando der Raumstation übernehmen - als erster Deutscher überhaupt. Gersts Heimatort Künzelsau feiert den Flug ihres Ehrenbürgers mit einem Stadtfest. (ch/sli)

Hier geht es hin: Die Internationale Raumstation (ISS) mit dem angedockten europäischen Wissenschaftslabor Columbus (Mitte unten links) in der Erdumlaufbahn. Bild: Nasa (dpa)

