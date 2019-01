"Alf"-Sprecher Tommi Piper im Dschungelcamp 2019 dabei

09:48 Uhr

Thomas "Tommi" Piper ist bekannt als Synchronstimme des Außerirdischen "Alf" aus der gleichnamigen US-Sitcom. Im Dschungelcamp 2019 ist er der älteste Kandidat.

Wenn Thomas "Tommi" Piper den Mund aufmacht, fühlen sich viele in die späten Achtziger zurückversetzt: Denn Tommi Piper ist "Alf", der flauschige Außerirdische, der grummelige Katzenhasser. Also nicht ganz, denn optisch hat der 77-Jährige nicht viel gemeinsam mit dem Zottelwesen aus der gleichnamigen 102-teiligen US-Serie. Doch Tommi Piper klingt genauso wie Alf. Er hat der Kult-Figur als Synchronsprecher seine Stimme geliehen. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2019 will er nun zeigen, wer Tommi ist.

Für seine Sprecherrolle von "Alf" erhielt Tommi Piper 1989 eine "Goldene Kamera". Kultsätze wie "Null Problemo" oder "Ich lach' mich tot" stammen von ihm. "Das Ganze ist ja 30 Jahre her", sagt er selbst über seine wohl bekannteste Synchron-Rolle. Doch nicht nur Alf leiht Piper seine Stimme - er synchronisiert auch Hollywoodstar Nick Nolte und war auch die deutsche Stimme von Elvis Presley. Seit vielen Jahren ist Piper auch als „Bausparfuchs“ in der Fernsehwerbung der Bausparkasse Schwäbisch Hall zu hören. Als Schauspieler ist Tommi Piper in Krimi-Serien und Spielfilmen zu sehen, ansonsten steht er mit seiner Band auf der Bühne.

Steckbrief Tommi Piper: Der Dschungelcamp-Teilnehmer im Porträt

Tommi Piper ist mit 77 Jahren nicht ganz so alt wie Alf (der brachte es laut Drehbuch auf knapp 230 Jahre), dennoch ist er der älteste Dschungelcamp-Teilnehmer. Über sich selbst sagt Piper: "Ich bin ein bisschen spleenig." (Lesen Sie hier einen Überblick, welche Kandidaten noch im Dschungelcamp 2019 dabei sind )

IBES 2019: Im Dschungel wird Tommi Piper seinen Hund vermissen

Tommi Piper wurde 1941 in Berlin geboren. Bereits im Alter von elf Jahren wirkte der Sohn des Schauspielers und Fernsehansagers Heinz Piper bei Hörspielen des NWDR mit und stand drei Jahre später zum ersten Mal vor der Kamera. Er besuchte eine Meisterschule für Mode, bleib danach aber bei der Schauspielerei.

Piper wird, wie RTL bei der Vorstellung der IBES-Kandidaten schreibt, im Dschungel am meisten seinen Hund vermissen. In den Dschungelprüfungen sieht der bekennende Tierfreund eine Hürde. Wie die Bild-Zeitung zitiert, sagte er: "Ich entscheide vor Ort, was ich esse. Ich esse aber definitiv keine lebenden Tiere! Das könnte ich nicht, wenn ich an meinen Romeo zu Hause denke.“

Weitere Dschungelcamp-Kandidaten 2019

Leila Lowfire

Die 25-Jährige könnte für spannende Gespräche am Lagerfeuer sorgen. Sie spricht in ihrem Podcast namens "Besser als Sex" mit ihrer Freundin Ines Anioli über pikante Themen und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Chris Töpperwien

2012 gehörte Chris Töpperwien zu den Protagonisten der Doku-Soap-Reihe "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" des Fernsehsenders VOX. Mehrmals wurde über sein Leben und seine Arbeit in Los Angeles berichtet. Entdeckt worden war er von Reportern des Sat1-Frühstücksfernsehens. Bei Dreharbeiten in der Filmmetropole erfuhren sie vom Currywurst-Truck des Kölners und begleiteten Töpperwien für eine Reportage über mehrere Tage.

Gisele Oppermann

2008 nahm die 30-jährige bei „Germany's next Topmodel“ teil. Dort fiel sie allerdings weniger durch ihr Talent als Model, sondern mehr durch ihre emotionalen Ausbrüche auf. Ach im Anschluss an die Castingshow blieben große Erfolge als Model aus. Mehr über Gisele Oppermann lesen Sie hier.

Felix van Deventer

Felix van Deventer zieht im Januar in den Dschungel. Bereits seit vier Jahren spielt der 22-Jährige die Rolle des "Jonas Seefeld" bei "Gute Zeiten schlechte Zeiten".

Peter Orloff

Der frühere Schlagersänger aus Nordrhein-Westfalen Peter Orloff gehört zu den Dschungelcamp-Kandidaten. Er hat, wie es RTL bei der Vorstellung der IBES-Kandidaten schön auf den Punkt bringt, "quasi für die halbe Schlagerwelt komponiert", von Roy Black über Rex Gildo, Heino, und Bernhard Brink bis hin zu Julio Iglesias. Sollte er das Dschungelcamp 2019 gewinnen, will Peter Orloff seinen Gewinn an die Stiftung "Fly & Help" spenden, die sich um Kinder in Not kümmert.

Bastian Yotta

Der 41-Jährige ist Selfmade-Millionär und tauchte in den vergangenen Jahren immer wieder im Fernsehen auf - unter anderem bei "Adam sucht Eva". Eigentlich heißt er Bastian Gillmeier, hat mit dem Nachnamen Yotta aber eine eigene Marke geschaffen. Früher war er auch zusammen mit seiner damaligen Partnerin Maria Hering als die "Yottas" im TV zu sehen - 2016 trennte sich das Paar aber.

Sandra Kiriasis

Bobpilotin Sandra Kiriasis holte in ihrer Karriere sieben Weltmeistertitel und war 2006 Olympiasiegerin. Eisige Temperaturen ist sie also gewöhnt. Wie sie hingegen mit den hohen Temperaturen in Australien zurechtkommt, wird sie wohl ab Januar im Dschungelcamp unter Beweis stellen.

Bob-Olympiasiegerin und Trainerin von Bobteam Jamaika, Sandra Kiriasis, ist Vollblutsportlerin. Bild: Sebastian Kahnert (dpa)

Doreen Dietel

Die Schauspielerin Doreen Dietel ist unter anderem aus "Dahoam is Dahoam" bekannt. Von 2007 bis 2017 hatte sie die Figur Trixi Preissinger verkörpert. Sie hat aber auch schon beim "Tatort" und bei "SOKO 5113" mitgespielt.

Evelyn Burdecki

Die 30-Jährige aus Düsseldorf war beim Bachelor dabei und suchte auch noch einmal bei "Bachelor in Paradise" im TV nach der Liebe. Nun reist sie in den Dschungel.

Auch eine «Bachelor»-Kandidatin» ist im Dschungel dabei: Evelyn Burdecki. Bild: Gerald Matzka (dpa)

Domenico de Cicco

Auch Domenico de Cicco zieht ins Dschungelcamp ein. Der 35-Jährige machte in diesem Jahr bei der Sendung "Bachelor in Paradise" mit. Dort galten der Italiener und Evelyn Burdecki als Traumpaar. Danach trennte sich Burdecki aber von ihm, da eine andere Frau ein Kind von Domenico de Cicco erwartete.

Sibylle Rauch

Die frühere Porno-Darstellerin und Schauspielerin Sibylle Rauch gehört zu den Dschungelcamp-Kandidatinnen. In den 1980er Jahren galt die heute 58-Jährige als Sex-Symbol in Deutschland. Bekannt wurde sie vorallem durch ihre Rolle in vier Filmen der "Eis am Stiel"-Reihe. Später spiele sie auch in Hardcore-Pornofilmen mit. Ende der 1990er Jahre zog sie sich dann aus dem Filmgeschäft zurück. (AZ)

