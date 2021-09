Staffel 2 von "Alice in Borderland": Das ist bekannt zu Start, Besetzung, Handlung

Die japanische Serie "Alice in Borderland" geht auf Netflix mit Staffel 2 weiter. Das ist rund um Start, Besetzung und Handlung schon bekannt.

Die Serie "Alice in Borderland" bekommt eine Staffel 2 auf Netflix: Die tödlichen Spiele in Tokio gehen für Arisu und Usagi also weiter - und versprechen noch schwieriger und blutiger zu werden.

Was ist zum Start der 2. Staffel bekannt? Wie könnte die Handlung aussehen? Und welche Schauspieler gehören zur Besetzung? In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Informationen, die wir regelmäßig aktualisieren.

"Alice in Borderland", Staffel 2: Wann ist der Netflix-Start in Deutschland?

Dass die Macher von "Alice in Borderland" eine 2. Staffel planen, wurde schon durch das offene Ende der ersten deutlich. Ende 2020 gab es dann die offizielle Ankündigung von Netflix:

Ein Release-Datum wurde bislang nicht enthüllt. In der Serie war auf Anzeigen zwar "2021" zu lesen, allerdings finden die Dreharbeiten laut Produktionsfirma erst von Juli bis Dezember 2021 statt. Mit dem Start von Staffel 2 von "Alice in Borderland" ist damit erst 2022 zu rechnen.

2. Staffel von "Alice in Borderland": Wie könnte die Handlung der Netflix-Serie weitergehen?

In der ersten Staffel fand sich Hauptfigur Ryōhei Arisu plötzlich in einem fast menschenleeren Tokio wieder. Er musste an gefährlichen Spielen teilnehmen, um nicht von den unbekannten Spielleitern getötet zu werden. Im Laufe der Folgen verbündete er sich mit der sportlichen Frau Yuzuha Usagi, mit der er zusammen die Spiele und andere gefährliche Situationen überlebte. Für jede überstandene Aufgabe bekamen sie Spielkarten mit den vier Farben Kreuz, Pik, Herz und Karo sowie mit Werten bis maximal 10.

Am Ende der Staffel von "Alice in Borderland" wurde mit Mira zumindest eine Person enthüllt, die wohl hinter den Spielen steckt. Sie kündigte weitere Herausforderungen an, bei denen die Bildkarten Bube, Dame und König gewonnen werden können. Das Ziel für Arisu und Usagi ist klar: Sie wollen alle weiteren Karten gewinnen und herausfinden, was in Tokio eigentlich los ist.

Das passt zur Handlung des Mangas, auf dem die Serie basiert. Auch dort geht es immer mehr darum, dass die Hauptfiguren die Hintergründe der gefährlichen Welt enthüllen - und den Kampf gegen die Menschen aufnehmen, die dafür verantwortlich sind.

Die mysteriöse Mira (Riisa Naka) wurde in "Alice in Borderland" als Gegenspielerin der Hauptfiguren enthüllt. Foto: Netflix

Wie viele Folgen könnte Staffel 2 von "Alice in Borderland" haben?

Die erste Staffel von "Alice in Borderland" hatte acht Folgen mit einer Länge zwischen 41 und 52 Minuten. Bei Staffel 2 könnte es genauso sein.

Besetzung von "Alice in Borderland", Staffel 2: Schauspieler im Cast

Auch wenn die Besetzung von Staffel 2 nicht offiziell bekannt ist, werden definitiv Kento Yamazaki als Ryōhei Arisu und Tao Tsuchiya als Yuzuha Usagi zurückkehren. Auch Figuren wie Shuntarō Chishiya und Hikari Kuina werden sicherlich wieder eine Rolle spielen, die ebenfalls daran arbeiten, das Spiel zu verstehen und zu gewinnen. Als Gegenspielerin wird wohl wieder Mira dabei sein.

Damit sollten diese Schauspieler schon einmal zum Cast gehören:

Rolle Schauspieler deutsche Sprecher Ryōhei Arisu Kento Yamazaki Flemming Stein Yuzuha Usagi Tao Tsuchiya Leonie Landa Shuntarō Chishiya Nijirô Murakami Jonas Minthe Hikari Kuina Aya Asahina Franciska Friede Mira Riisa Naka Simona Pahl

In Rückblenden könnten auch Arisus Freunde noch einmal auftauchen - also Keita Machida als Daikichi Karube und Yûki Morinaga als Chōta Segawa. (sge)

