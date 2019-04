18:55 Uhr

"All about you" live im Free-TV und Live-Stream sehen

"All About You – Das Fashion Duell" lässt sich live im TV und Stream sehen.

"All about you" live im TV und Stream: "Das Fashion Duell" läuft seit dem 20.4.19 im Fernsehen. Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung.

Mit "All About You – Das Fashion Duell" läuft seit dem 20.4.19 eine neue Show im Fernsehen auf ProSieben - die sich dann immer samstags ab 16 Uhr live im TV und Stream sehen lässt. Das Konzept der Show: In jeder Woche treten zwei andere Promis gegeneinander an. Sie wählen sich aus zehn Kandidaten jeweils einen Teilnehmer aus und verpassen diesem einen neuen Style.

Zuerst muss innerhalb eines Zeitlimits ein neuer Look gefunden werden. Dann werden die Kandidaten der beiden Promi-Mentoren entsprechen umgestylt. Am Ende treten die beiden Teilnehmer bei einem Walk gegeneinander an - bevor das Publikum das letzte Wort hat und entscheidet, welcher Style mehr überzeugt. Der Gewinner bekommt einen Shopping-Gutschein in Höhe von 2500 Euro.

Am 20. April startet Folge 1, in der Curvy-Model Angelina Kirsch und Moderatorin Johanna Klum als Promis dabei sind. Wie lässt sich "All about you" im Free-TV oder Live-Stream sehen? Hier gibt es die Infos zur Übertragung der Show.

"All about you" live im Free-TV und Live-Stream

"All about you" gehört seit dem 20.4.19 zum Programm von ProSieben am Samstagnachmittag. Alle Folgen laufen ab 16 Uhr bei dem Sender im Free-TV. Wer die Folgen nicht im Fernsehen sehen kann oder möchte, kann auch über einen Live-Stream darauf zugreifen.

Beim Live-Stream von ProSieben lassen sich hier auf dieser Seite immer fünf Sendungen ohne Anmeldung anschauen. Wer mehr sehen möchte, muss sich beim Service 7Pass anmelden. Damit lassen sich dann auch andere Sender wie Sat.1 oder Kabel eins sehen, die zu ProSiebenSat.1 Media gehören. Nach Angaben des Unternehmens ist die Nutzung völlig kostenlos.

"All About You – Das Fashion Duell": Ganze Folgen als Wiederholung

Der Sender ProSieben zeigt auf der eigenen Website erfahrungsgemäß Highlights seiner Shows. Außerdem wird es wohl ganze Folgen als Wiederholung geben. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie also auch online nachholen. (sge)

Themen Folgen