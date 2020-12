09:22 Uhr

Alle Nadeln an der Tanne: TV-Termin, Handlung, Darsteller

"Alle Nadeln an der Tanne": TV-Termin, Handlung, Besetzung - Alle Infos gibt es hier.

Der Fernsehfilm "Alle Nadeln an der Tanne" ist zur Adventszeit im ZDF zu sehen. Hier in unserer Vorschau erfahren Sie alles Wichtige über den TV-Termin, die Handlung und die Darsteller in der Besetzung.

"Alle Nadeln an der Tanne": TV-Termin

"Alle Nadeln an der Tanne" wird am Donnerstag, 17. Dezember 2020, ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Zeitgleich kann der Film im Live-Stream verfolgt werden.

In der Mediathek ist die Weihnachts-Komödie bereits seit dem 29. November verfügbar, wo sie auch nach der Ausstrahlung im TV jederzeit als Wiederholung abgerufen werden kann.

Handlung von "Alle Nadeln an der Tanne"

Maria Koslowsiks Leben wird kurz vor den Feiertagen völlig auf den Kopf gestellt, als sie plötzlich von ihrem Bruder aufgesucht wird, den sie seit Jahren nicht gesehen hatte. Moritz, der als Fotograf durch die Welt zog, erlitt bei einem Verkehrsunfall eine schwere Hirnverletzung, die mit einer unkontrollierten Persönlichkeitsstörung einhergeht. Nun ist er auf Hilfe angewiesen und sucht diese bei seiner Schwester.

Maria hat derzeit allerdings mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen: Die Ehe mit ihrem Mann Kurt läuft mehr schlecht als recht. Auch ihre pubertären Kinder machen ihr das Leben schwer.

Besetzung: Das sind die Darsteller in "Alle Nadeln an der Tanne"

Das sind die Schauspieler im ZDF-Film "Alle Nadeln an der Tanne":

Rollenname Schauspieler Maria Koslowski Anna Loos Moritz Aschbach Marcus Mittermeier Kurt Koslowski Simon Schwarz Felix Koslowski Leo Bilicky Emily Koslowski Jana Münster Sabine Belloff Bettina Mittendorfer Lut Belloff Michele Cuciuffo Vitus Aschbach Michael A. Grimm Moritz (jung) Eric Evers Maria (jung) Lilli Brée Doro Licht Mariam Hage SEK-Beamter Klenk Felix Everding Polizeibeamter Oberlechner Mike Sobotka Ärtzin Iris Despina Pajanou Christbaumverkäufer Sikh Jawad Karim Rajpoot

