Alles Isy in der ARD: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Dramatik pur: Die ARD strahlt den Film "Alles Isy" aus. Lesen Sie in diesem Text, wie die Handlung ist, welche Schauspieler mit dabei sind und wann genau der TV-Termin ist.

"Alles Isy" am 12.5.21 in der ARD: TV-Termin, Übertragung und Stream

Der Film "Alles Isy" läuft am Mittwoch, 12. Mai 2021, in der ARD. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauer erwartet 90 Minuten pure Dramatik. In der ARD-Mediathek steht "Alles Isy" als kostenloser Stream zur Verfügung.

Vorschau zu "Alles Isy": Wie ist die Handlung?

"Alles Isy" erzählt die Geschichte von Isy und Jonas. Die beiden verbindet eine enge Freundschaft. Fast jede freie Minute verbringen die Teenager miteinander. Mit der Zeit entwickeln sich beim 16-Jährigen Gefühle, die weit über Freundschaft hinaus gehen. Da Isy aber eher auf ältere Jungs steht, bleibt die Liebe unerwidert.

Auf einer Party kommt es dann zu einem furchtbaren Zwischenfall. Isy, vollgepumpt mit Drogen, verliert völlig die Kontrolle und stürzt ab. Jonas' Kumpels Lenny und Martin machen sich erst noch lustig über ihr Verhalten. So weit, so unlustig. Dann allerdings nutzen die Jungs die Situation schamlos aus und vergewaltigen das wehrlose Mädchen.

Isy kann sich nach der Nacht an nichts mehr erinnern. Sie weiß nicht, wer ihr das angetan hat. Mit Hilfe ihrer Mutter Bea sucht sie nach den Tätern und versucht, die Nacht zu rekapitulieren. Jonas, mittlerweile immerhin von Gewissensbissen verfolgt, erzählt seiner Mutter Carola von dem Verbrechen. Sein Vater Richard, ein ausgebuffter Staatsanwalt, will die Tat seines Sohnes unter allen Umständen unter dem Deckmantel halten.

Darsteller von "Alles Isy": Das sind die Schauspieler im Cast

Jonas - Michelangelo Fortuzzi

Isy - Milena Tscharntke

Carola - Claudia Michelsen

Richard - Hans Löw

Bea - Claudia Mehnert

Lenny - Ludwig Simon

Nora - Runa Greiner

Martin - Jakob Schmidt

Lehrerin - Winnie Böwe

