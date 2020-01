08:39 Uhr

"Alles auf Freundschaft - Die Mälzer & Sasha-Show": Sendetermine, Übertragung live im TV und Stream

"Alles auf Freundschaft: Die Mälzer & Sasha-Show": Tim Mälzer und Sasha sind befreundet - nun treten sie gemeinsam gegen ein Zuschauerduo an. Alle Infos zu Sendeterminen, Ablauf und Übertragunng im TV und Live-Stream: hier.

Normalerweise kennt man Tim Mälzer aus Kochsendungen - der knorrige Hamburger haut dabei gerne nicht nur die Steaks in die Pfanne, sondern auch Gäste und Gegner. Auch Sänger Sasha ist showerprobt: Der " The Voice Senior"-Gewinnercoach kann sich vor laufender Kamera um Kopf und Kragen reden, weiß aber auch, wie man Game-Shows gewinnt. Bei "Alles auf Freundschaft: Die Mälzer & Sasha-Show" müssen die beiden TV-Urgesteine nun gegen ein ebenfalls befreundetes Zuschauerpaar antreten.

"Alles auf Freundschaft" live: Das sind die Sendetermine der "Mälzer und Sasha-Show" auf RTL

Ende Januar und Anfang Februar dürfen sich Fans von Tim Mälzer und Sasha freuen. Bei der RTL-Show "Alles auf Freundschaft" bilden der Starkoch und der Pop-Sänger im Kampf um 100.000 Euro ein Team. Ausgestrahlt wird die zweiteilige Sendung am Freitag, 31.1.20, und am Sonntag, 2.2.20, jeweils um 20.15 Uhr auf RTL. Auf die Zuschauer wartet also ein Wochenende voller Spannung.

Live-Übertragung der "Mälzer & Sasha-Show": Das ist der Ablauf der Game-Show

Ob die Freundschaft der beiden Nordlichter Tim Mälzer und Sasha auch Belastungen aushält, soll die Spiel-Show zeigen. Bei "Alles auf Freundschaft: Die Mälzer & Sasha-Show" treten die "Best Friends" gegen ein Zuschauerpaar an, das ebenfalls eng befreundet ist. Auf dem Weg zu 100.000 Euro müssen sich die Duos in zehn Runden duellieren.

Unter anderem treten die beiden Paare in den Kategorien Sport, Action, Wissen, Talent und Geschick gegeneinander an. Der Clou: In jeder Runde ziehen die Teams je ein Spiel und setzen Chips auf ihren Erfolg - ähnlich wie im Casino. Wer gut tippt und sich durchsetzt, erhält die eingesetzten Chips beider Teams und sammelt sie fürs Finale an.

In der Endrunde hat die Mannschaft mit mehr Chips eine größere Chance auf den Sieg. Doch Vorsicht: Es geht um Alles oder Nichts. Die Teams verteilen ihre Chips nämlich bei einer letzten Quizfrage unter den Antwortmöglichkeiten, um mehrere Chancen auf die richtige Antwort zu haben. Wer ins Risiko geht und seine Jetons klüger setzt, gewinnt das Spiel.

"Alles auf Freundschaft: Die Mälzer & Sasha-Show": Was passiert mit dem Gewinn?

Das Zuschauerpaar darf bei einem Sieg den Gewinn mit nach Hause nehmen. Mälzer und Sasha müssen die 100.000 Euro jedoch einem guten Zweck zukommen lassen - und zwar innerhalb von 24 Stunden nach der Sendung. Das verspricht zusätzliche Spannung.

Steffen Hallaschka bei "Alles auf Freundschaft": Das ist der Moderator der Show

Moderator der zweiteiligen Show "Alles auf Freundschaft: Die Mälzer & Sasha-Show" ist Steffen Hallaschka. An Herausforderungen ist der 48-Jährige gewöhnt: Als Nachfolger von Günther Jauch moderiert er seit 2011 das RTL-Magazin "Stern TV". Zudem steht er immer wieder für andere Show-Formate seines Haussenders RTL vor der Kamera, unter anderem bei "Der heiße Stuhl". Auch für die ARD und den NDR hat Hallaschka bereits gearbeitet.

"Alles auf Freundschaft" mit Tim Mälzer und Sasha: Übertragung im TV, Live-Stream und Wiederholung

"Alles auf Freundschaft" läuft am Freitag, 31.1.20, und am Sonntag, 2.2.20, jeweils um 20.15 Uhr bei RTL live im TV und im Stream. Insgesamt dürfen sich die Zuschauer also auf zwei Folgen der Game-Show freuen.

Sendung verpasst? Neben dem fixen Sendetermin bei RTL kann man die einzelnen Folgen nachträglich im Stream auf TVNOW abrufen. Auch live lassen sich die Folgen im Stream sehen. Allerdings kostet der Live-Stream: Nach der Anmeldung muss man 4,99 Euro monatlich bezahlen.

Sind Tim Mälzer und Sasha wirklich befreundet?

Wahre Freundschaften sind im Showgeschäft selten - doch TV-Koch Tim Mälzer und Sänger Sasha bilden eine Ausnahme. Seit mehr als 15 Jahren sind die beiden Hamburger befreundet. Sogar auf Reisen waren die beiden zusammen: Neben Ski-Urlauben machte das Duo auch Mallorca unsicher. In ihrer gemeinsamen Zeit beschäftigen sich die beiden Stars eher mit Tim Mälzers Betätigungsfeld: dem Kochen. Zudem ist Mälzer Trauzeuge von Sasha und Patenonkel seines Sohnes. (dfl)

