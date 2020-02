10:14 Uhr

Alles, außer irdisch: Forscher suchen nach Leben im All

Über vier Jahre haben Forscher mit Radio-Teleskopen die Milchstraße nach Funksignalen abgehört. Erdenbürger sollen nun helfen, die gesammelten Daten auszuwerten.

Von Sonja Dürr

In diesen schlaflosen Nächten, in denen der Wind unbarmherzig ums Haus pfeift und der Rollladen nicht aufhören mag zu klappern, da können die Gedanken schon mal in unendliche Weiten wandern. Hätte man nicht längst die Rechnung des Kaminkehrers überweisen müssen? Wann ist der nächste TÜV fürs Auto fällig? Und was ist das eigentlich da draußen?

Die Frage, die die Forscher der Universität von Kalifornien umtreibt, ist so ähnlich – wenn, zugegebenermaßen, auch ein paar Dimensionen größer. Sie wollen wissen, ob es außerirdisches Leben gibt und, wenn ja, wie das dann klingt.

Fast zwei Petabyte Daten haben die Wissenschaftler an Material gesammelt

Nein, es geht nicht darum, ob der gemeine Außerirdische fiept. Ob er sich anhört wie E.T. Sondern um das große Ganze: Ob da draußen tatsächlich jemand ist. Über vier Jahre haben die Forscher mit Radio-Teleskopen die von Sternen dicht bevölkerte Scheibe der Milchstraße abgehört, immer auf der Suche nach möglichen Funksignalen. Es ist der bislang größte Lauschangriff dieser Art, betont die Initiative "Breakthrough Listen".

Nur: Ob die Wissenschaftler sich im Klaren darüber waren, wie viele Daten dabei zusammenkommen? Fast zwei Petabyte jedenfalls sind es geworden. Das sind unfassbare zwei Milliarden Megabyte. Oder, wenn man sich das in einem Dokument vorstellt, etwa ein Billion Seiten. Unendlich viel, was die Forscher da untersuchen müssen. Darum sollen sich jetzt andere Forscher beteiligen. Und auch ganz normale Menschen können, über ein Bürgerforschungsnetzwerk, einen Teil der Daten nach Signalen von Außerirdischen suchen. Vielleicht eine Beschäftigung für die nächste schlaflose Nacht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen