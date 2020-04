vor 17 Min.

"Alles steht Kopf": TV-Termin heute, Handlung, Synchronsprecher, Trailer

Im Animationsfilm "Alles steht Kopf" ist der Film-Name Programm: Fünf Emotionen versuchen, das Leben der elfjährigen Riley in den Griff zu bekommen. Alles zu Handlung, Synchronsprechern, dem Trailer und dem nächsten TV-Termin lesen Sie hier.

"Alles steht Kopf" ist ein US-amerikanischer Animationsfilm von Pixar, der am 1. Oktober 2015 im deutschsprachigen Raum anlief. Die Regisseure sind Pete Docter und Ronaldo del Carmen. Pete Docter führte bereits als Regisseur der Pixar-Filme "Die Monster AG" und "Oben" Regie.

Der Film "Alles steht Kopf" wurde unter anderem im Rahmen der Oscarverleihung 2016 als bester animierter Spielfilm ausgezeichnet. Hier lesen Sie alles zu Handlung und Synchronsprechern des Films, sowie zum nächsten TV-Termin. Am Ende des Artikels wartet der Trailer auf Sie.

"Alles steht Kopf": TV-Termin

Der Animationsfilm "Alles steht Kopf" wird heute am 10. April 2020 ab 20.15 Uhr auf Vox zu sehen sein.

Handlung von "Alles steht Kopf"

Riley ist einer der Hauptpersonen im Film. Seit ihrer Geburt wird ihre "Emotionszentrale" von fünf Basisemotionen geleitet: Freude (gelb), Kummer (blau), Angst (lila), Wut (rot) und Ekel (grün). Unter Freudes Leitung führen sie Riley mithilfe eines Schaltpultes durch den Alltag.

Als Riley elf Jahre alt ist, zieht sie mit ihren Eltern nach San Francisco. Die angespannte Situation gerät jedoch schon an Rileys erstem Tag in der neuen Schule außer Kontrolle: Riley bricht durch die Basisemotion 'Kummer' in Tränen aus. Freude möchte die Situation retten, wird dabei aber zusammen mit Kummer und allen Kernerinnerungen in das Labyrinth des Langzeitgedächtnisses befördert.

Die beiden Emotionen müssen so schnell wie möglich in die Zentrale zurück, da Riley sie sonst nicht mehr empfinden kann. Es beginnt eine Reise durch Rileys Gedanken, auf der sich die fünf Basisemotionen immer wieder neue Ideen einfallen lassen müssen, um Rileys Handeln positiv zu lenken.

Die Synchronsprecher des Films

Hier können Sie die deutschen Synchronsprecher der Hauptrollen von "Alles steht Kopf" nachlesen:

Rolle Deutscher Sprecher Freude Nana Spier Kummer Philine Peters-Arnolds Angst Olaf Schubert Wut Hans-Joachim Heist Ekel Tanya Kahana Riley Vivien Gilbert Mutter Bettina Zimmermann Vater Kai Wiesinger

Trailer des Animationsfilms

Wer sich jetzt den Trailer zu "Alles steht Kopf" anschauen will, kann das hier tun:

