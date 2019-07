16:36 Uhr

Allgäu: 38-jähriger Wanderer stürzt in den Tod

Ein 38-Jähriger stürzte beim Wandern in den Allgäuer Alpen 100 Meter tief in den Tod.

Der Mann war am Dienstag in Oberstdorf wandern gewesen. Dabei stürzte er und fiel das Steilgelände hinunter. Der 38-Jährige starb noch am Unfallort.

Ein Unglück hat sich am Dienstag in den Allgäuer Alpen ereignet. Ein 38-Jähriger stürzte beim Wandern auf dem Entschenkopf in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Allgäu: Wanderer stürzt 100 Meter in die Tiefe

Der 38-jährige Mann war am Dienstag auf dem mehr als 2000 Meter hohen Entschenkopf bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) mit einer Begleiterin unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stürzte der Mann auf dem Weg zurück ins Tal und fiel das felsige Steilgelände über 100 Meter tief hinunter. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Wanderers feststellen.

Neben dem Rettungshubschrauber Christoph 17 war die Bergwachtbereitschaft Oberstdorf mit sechs Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Kriseninterventionsteam der Bergwacht und die Alpine Einsatzgruppe der Polizei waren an der Unglücksstelle im Einsatz.

Wanderer stürzt in den Tod: Unglück kein Einzelfall

Erst vor wenigen Wochen hatte sich ein ähnliches Unglück in den Bergen ereignet. Ein junger Mann war zusammen mit einem Freund von der Schachenhütte zur Frauenalpl im Wettersteingebirge in weglosem Gelände unterwegs gewesen. Dabei war der Mann laut Angaben der örtlichen Polizei aus ungeklärten Gründen ins Rutschen gekommen und abgestürtzt. Der 36-Jährige war erst 100 Meter tiefer auf einem Schuttband zum Liegen gekommen.

Sein 28-jähriger Begleiter alarmierte umgehend den Rettungsdienst. Kurze Zeit später trafen dann ein Arzt und die Bergwacht mit einem Rettungshubschrauber am Unfallort ein. Allerdings kam für den Verunglückten jede Hilfe zu spät. Der Garmischer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Tote wurde geborgen und anschließend mit einem zweiten Helikopter abtransportiert. (dpa)

Themen Folgen