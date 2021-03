vor 31 Min.

Allmen und das Geheimnis der Erotik heute in der ARD: TV-Termin, Darsteller, Handlung am 27.03.21

Allmen und das Geheimnis der Erotik läuft heute am Samstag, 27.03.2021, in der ARD.

"Allmen und das Geheimnis der Erotik" läuft heute, am 27.03.2021, in der ARD. Alles zum TV-Termin, den Schauspielern in der Besetzung und zur Handlung erfahren Sie hier.

Die ARD zeigt heute am Samstag, 27.03.2021, den Spielfilm "Allmen und das Geheimnis der Erotik". Wann genau ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind im Cast dabei? Wie ist die Handlung? Lesen Sie hier die Antworten.

"Allmen und das Geheimnis der Erotik" in der ARD: TV-Termin heute

Die ARD strahlt heute am 27. März 2021 den Spielfilm "Allmen und das Geheimnis der Erotik" aus. Los geht es um 20.15 Uhr. Wer die 90-minütige Sendung nicht im TV sehen kann, kann den Film auch im Livestream verfolgen. Außerdem wird er nach der Ausstrahlung sieben Tage lang in der ARD-Mediathek verfügbar sein.

Handlung: Worum geht es in "Allmen und das Geheimnis der Erotik"?

Langeweile ist für Johann Friedrich von Allmen kein hinzunehmender Zustand. Bei einer wenig inspirierenden Lesung entwendet der Kunstdetektiv spontan ein berühmtes Fabergé-Ei aus dem Besitz des Gastgebers. Dessen Sicherheitsbeauftragter Krähenbühler lässt den ungewöhnlichen Räuber aber nicht auffliegen, sondern versucht von Allmen zu einem noch dreisteren Diebstahl zu erpressen.

Zum Schein willigt Allmen ein und raubt zusammen mit seinem Butler Carlos eine einzigartige Porzellansammlung – allerdings in der Absicht, Krähenbühler übers Ohr zu hauen. Insgeheim geht es von Allmen jedoch nicht nur um den lukrativen Betrug, sondern vor allem um die Aufmerksamkeit der schönen Jasmin. Um sich der Nachfahrin eines berühmten Porzellanhändlers anzunähern, tritt der Kunstdetektiv in den Dienst ihres strengen Vormundes Cognatus Reimund, dessen Stiftung die rechtmäßige Besitzerin der geraubten Sammlung ist.

Schon bald muss der wagemutige Bonvivant erkennen, dass sein doppeltes Spiel größere Gefahren birgt, als es sein raffinierter Plan vorsieht.

Besetzung: Welche Schauspieler spielen im ARD-Film "Allmen und das Geheimnis der Erotik" mit?

Rolle Darsteller Allmen Heino Ferch Carlos Samuel Finzi Jojo Hirth Andrea Osvárt Maria Moreno Isabella Parkinson Jasmin Sterner Devrim Lingnau Cognatus Reimund Stefan Kurt Wilhelm Krähenbühler Christoph Bach Irmela Kristin Suckow Klaus Sternwald Jörg Pintsch Boeni Borek Slezácek Herr Arnold Roman Smejkal Vitzhum Joe Weintraub Richard Hess Roy McCrerey Cabriofahrerin Elizaveta Maximová

Regie beim Film führte Thomas Berger, das Buch stammt von Martin Rauhaus.

"Martin Suters wunderbare Romanfigur Johann Friedrich von Allmen ist ein freier Geist. Um seine Abenteuer zu erzählen, braucht es vor allem das: einen freien Geist. Konventionen sind tabu", sagt Regisseur Berger.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen