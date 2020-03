14:51 Uhr

"Altered Carbon: Resleeved": Start, Handlung, Schauspieler, Trailer

Netflix geht demnächst mit dem Action Anime "Altered Carbon: Resleeved" an den Start. Wir informieren Sie hier über die Handlung und die Besetzung. Auch einen Trailer können Sie sich ansehen.

Netflix bringt in nächster Zeit den Film "Altered Carbon: Resleeved" an den Start. Hier erfahren Sie alles über die Handlung und die Schauspieler, die im Cast als Sprecher agieren. Am Schluss können Sie sich einen Trailer anschauen.

"Altered Carbon: Resleeved": Wann ist der Start bei Netflix?

Netflix hat den Start des Films auf Donnerstag, 19. März 2020 , gelegt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Handlung: Worum geht es bei "Altered Carbon: Resleeved"?

Kaum ist Staffel 2 der Mutter-Serie "Altered Carbon" veröffentlicht, da kommt Netflix schon mit einem Spin-Off aus der Welt der vom Cyberpunk inspirierten Action-Serie, die laut Streaming-Anbieter "neue Elemente aus der Mythologie der Story untersucht". "Altered Carbon: Resleeved" ist im Gegensatz zur üblichen "Altered Carbon"-Serie ein einteiliger, in sich geschlossener Film.

Die Hauptfigur Takeshi Kovacs ist natürlich auch hier dabei. Er führt einige neue Charaktere ein - in einem sozusagen runderneuerten Körper.

Regisseur Dai Sato („Cowboy Bebop“) taucht mit diesem Anime-Film in das Universum des Unsterblichkeitsprogrammes ein. Auf dem Planeten Latimar muss Takeshi Kovacs eine Tätowiererin beschützen und nebenbei den Tod eines Yakuza-Bosses untersuchen. Auch das CTAC nimmt die Ermittlungen auf.

Besetzung: Welche Schauspieler sind die Sprecher im Cast von "Altered Carbon: Resleeved"?

Will Yun Lee

Joel Kinnaman

Anthony Mackie

Der Film dauert 1 Stunde 14 Minuten. (AZ)

"Altered Carbon": Der Netflix-Trailer

