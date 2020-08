vor 30 Min.

Altered Carbon, Staffel 3: Start, Besetzung, Handlung - Das ist bekannt

Will Yun Lee könnte in Staffel 3 von "Altered Carbon" wieder als ursprünglicher Takeshi Kovacs zu sehen sein.

Dass die Netflix-Serie "Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm" mit einer Staffel 3 zurückkehrt, ist sehr wahrscheinlich. Das ist zu Start, Handlung und Besetzung bisher bekannt.

Für "Altered Carbon" auf Netflix gab es von Anfang einen langfristen Plan: Schon beim Debüt der Serie im Jahr 2018 sagte Autor Richard Morgan, dass die Geschichte auf fünf Staffeln ausgelegt sei. Material gibt es dafür genug: Die Serie basiert auf drei Büchern des britischen Autors Richard Morgan aus den Jahren 2002 bis 2005 und hat längst noch nicht alle Handlungsstränge der Vorlage aufgegriffen.

2020 erschien die zweite Staffel auf Netflix. Dass Staffel 3 folgen wird, ist sehr wahrscheinlich. Zwar war die Produktion aufwendig und teuer, aber sowohl die Kritiken als auch die Zuschauerzahlen haben gestimmt. Es ist zu erwarten, dass Netfix noch in diesem Jahr grünes Licht für weitere Folgen gibt.

Was zu Staffel 3 von "Altered Carbon" bekannt ist, sammeln wir in diesem Artikel - rund um Start, Folgen, Handlung und Schauspieler.

Start: Wann erscheint "Altered Carbon", Staffel 3 auf Netflix?

Die erste Staffel erschien im Februar 2018, die zweite im März 2020. Wegen der aufwendigen Produktion ist es wahrscheinlich, dass Staffel 3 ebenfalls erst nach zwei Jahren im Jahr 2022 erscheinen wird.

"Altered Carbon", Staffel 3: Folgen

Die zweite Staffel war etwas kürzer als die erste und umfasste acht Folgen. Wegen der hohen Produktionskosten ist zu erwarten, dass auch Staffel 3 nur acht Folgen beinhalten wird.

Wie könnte die Handlung der Serie "Altered Carbon" in Staffel 3 aussehen?

Die Serie spielt im 24. Jahrhundert. Die Menschheit verfügt über die Technik, Bewusstsein und Erinnerungen auf sogenannten Stacks zu speichern - was den Körper zu einer austauschbaren Hülle macht. In der Serie kommt es immer wieder vor, dass Figuren ihren Körper wechseln . Auch die Hauptfigur Takeshi Kovacs wird daher von mehreren Schauspielern verkörpert.

Bisher gibt es noch keine offiziellen Angaben zur Handlung von Staffel 3. Gut möglich, dass die Story des zweiten Buchs "Broken Angels" aufgegriffen wird. Takeshi Kovacs hat sich darin einer Gruppe von Söldnern angeschlossen, die in einem Krieg auf dem Planeten Sanction IV kämpft. Kovacs soll dabei helfen, dass Artefakt einer ausgestorbenen Alien-Spezies zu bergen.

Schauspieler im Cast von "Altered Carbon": Besetzung in Staffel 3

Am Ende der zweiten Staffel wurde der Körper von Takeshi Kovacs zerstört, sodass Anthony Mackie wohl nicht wieder die Hauptrolle übernehmen wird. Eigentlich wäre der Avengers-Star aber wieder gerne dabei. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sagte er, dass der sechsmonatige Dreh eine seiner besten Arbeitserfahrungen jemals gewesen sei. Das Team habe sich in einer Art um ihn gekümmert, die er in dem Geschäft noch nie erlebt habe. Er hoffe, noch einmal in der Rolle zurückehren zu können.

Ausgeschlossen ist das auf keinen Fall - selbst wenn ein anderer Schauspieler die Hauptrolle übernimmt. Schon Staffel 2 holte Darsteller aus der ersten Staffel auf clevere Weise zurück und ließ zwei verschiedene Versionen von Takeshi Kovacs aufeinandertreffen.

Abseits davon werden wohl wieder diese Schauspieler und Charaktere in Staffel 3 von "Altered Carbon" zur Besetzung gehören:

Chris Conner als Edgar Poe

als Edgar Poe Renée Elise Goldsberry als Quellcrist Falconer

Dina Shihabi als Dig 301

als Dig 301 Simone Missick als Trepp

Will Yun Lee als Takeshi Kovacs (Original)

