18:47 Uhr

Am Dienstag erscheint der neue Star-Wars-Trailer

Am Dienstagmorgen soll der neue Star-Wars-Trailer erscheinen. Der Kinostart von "Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers" ist im Dezember. Was die NFL damit zu tun hat.

Sehnsüchtig warten die Fans schon: Bald soll der neue " Star Wars"-Trailer erscheinen. Walt Disney hat angekündigt, das die nächsten neuen Bewegtbilder von " Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers" in den USA am Montag gezeigt werden. Und zwar beim NFL Montagsspiel. Dort spielen die New England Patriots gegen die New York Jets.

Das Spiel beginnt um 2.15 Uhr europäischer Zeit, was bedeutet, dass in Europa schon Dienstagmorgen ist. Im Laufe der Partie soll dann der Trailer gezeigt werden. Die Football-Spielübertragung ist auf ESPN zu sehen.

The final trailer. Tune in to Monday Night Football on @ESPN to watch it live. #TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/QAme0H5j0D — Star Wars (@starwars) October 19, 2019

Star Wars 9: Neuer Trailer erscheint bald

Falls Fans nach dem neuen Trailer gleich Plätze reservieren wollen, können sie das ab Dienstag, 22. Oktober, um 8 Uhr machen. Dann starte in Deutschland der Vorverkauf.

" Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers" startet am 18. Dezember 2019 in den deutschen Kinos. Wieder mit dabei sind Daisy Ridley als Rey, sowie Oscar Isaac als Poe Dameron. Auch von der alten Star-Wars-Filmen werden mehrere Charaktere zurückkehren, wie Land Calrissian (Billy Dee Williams) und Luke Skywalker (Mark Hamill).

J.J. Abrams führt erneut Regie bei Star Wars 9

Hinter der Kamera steht wieder der Regisseur J.J. Abrams, der bereits 2015 bei " Star Wars 7: Das Erwachen der Macht" Regie führte. Bei " Star Wars 8: Die letzten Jedi" war Rian Johnson der Regisseur, der nach dem Film von vielen Fans harsch kritisiert wurde.

Wie es mit der Star-Wars-Saga nach Episode 9 weitergehen soll, steht sprichwörtlich in den Sternen. Klar ist, dass bereits im November die erste Realserie "The Mandalorian" auf dem neuen Streamingdienst "Disney Plus" erscheinen wird. Anschließend sollen zwei weiter Realserien produziert werden, eine rund um den Jedi Obi-Wan Kenobi (Sir Alec Guinness, Ewan McGregor) und eine um den Rebellen Cassian Andor (Diego Luna), bekannt aus dem Film "Rogue One: A Star Wars Story". Gleichzeitig sollen auch zwei neue Trilogien und ein Film in Produktion gehen, jedoch ist über die Inhalte nichts bekannt. (AZ)

