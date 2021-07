TV-Sendung

19:02 Uhr

Am Tisch mit Annalena Baerbock: Fragen an die Kanzlerkandidatin

Interview-Runde mit Kanzlerkandidatin: "Am Tisch mit Annalena Baerbock" ist Ende August 2021 bei RTL zu sehen.

Annalena Baerbock stellt sich in der RTL-Sendung "Am Tisch mit Annalena Baerbock" zahlreichen Fragen. Hier in unserem Artikel haben wir die wichtigsten Infos rund um Sendetermin, Übertragung, Wiederholung und Moderator für Sie.

Von Leah Rehklau