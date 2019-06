vor 31 Min.

Amanda Knox kehrt nach Justizkrimi wieder nach Italien zurück

Amanda Knox saß in Italien vier Jahre lang in Haft - wohl unschuldig.

Amanda Knox saß in Italien vier Jahre in Haft - wurde dann in dem Mordfall aber doch freigesprochen. Jetzt kehrt die US-Amerikanerin in das Land zurück.

Die US-Amerikanerin Amanda Knox hat sich nach einem jahrelangen Justizkrimi erstmals wieder auf den Weg nach Italien gemacht. "Auf geht's... Wünscht uns "Buon viaggio!"", schrieb die 31-Jährige am Dienstagabend auf Instagram und postete ein Foto von sich und ihrem Freund Christopher Robinson in einem Auto. Am Samstag soll sie bei einem Kongress zu Justizirrtümern in Modena auftreten.

Amanda Knox saß in Italien fast vier Jahre in Haft

Es ist Knox' erste Reise nach Italien, nachdem sie dort 2009 wegen des Mordes an der britischen Austauschstudentin und ihrer damaligen Mitbewohnerin Meredith Kercher zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden war. Knox saß in Italien fast vier Jahre in Haft, wurde nach jahrelangem Justizgerangel aber im Jahr 2015 endgültig freigesprochen. Der Fall wurde nie komplett aufgeklärt.

Laut Nachrichtenagentur Ansa soll Knox am Donnerstag in Mailand eintreffen. Begleitet wird sie demnach von ihrem Partner und ihrer Mutter. (dpa)

