vor 1 Min.

"American Horror Story: Apocalypse": Start, Cast, Folgen, Trailer, Kritik

"American Horror Story" ist mit Staffel 8 auf Netflix zu sehen. Hier gibt es alle Infos rund um Folgen, Handlung, Cast, Stream und Kritik in der Übersicht.

Staffel 8 von "American Horror Story" ist auf der Streaming-Plattform Netflix gestartet. Die neuen Folgen erscheinen unter dem Namen "Apocalypse". Alle Infos rund um Start, Handlung, Schauspieler, Cast, Trailer und Kritik präsentieren wir Ihnen hier in der Übersicht.

Start: Wann läuft "American Horror Story" mit Staffel 8 im Stream?

Die Serie ist am 15.11.2019 im Stream auf Netflix erschienen. Die Episoden haben eine Länge von etwa 40 bis 50 Minuten. In den USA wurde Staffel 8 bereits 2018 ausgestrahlt, derzeit läuft "American Horror Story" um US-TV mit Staffel 9. Auch eine zehnte Staffel wurde bereits angekündigt.

Besetzung: "American Horror Story" - Schauspieler im Cast

In Staffel 8 von "American Horror Story" wirken viele Schauspieler mit, die aus vorherigen Staffeln bekannt sind. Hier der Überblick zu den Hauptcharakteren im Cast:

Sarah Paulson als Wilhemina Venable , Cordelia Goode und Billie Dean Howard

als , und Billie Dean Howard Evan Peters als Mr. Gallant, James Patrick March, Tate Langdon und Jeff Pfister

March, und Jeff Pfister Adina Porter als Dinah Stevens

Billie Lourd als Mallory

Leslie Grossman als Coco St. Pierre Vanderbilt

Vanderbilt Cody Fern als Michael Langdon

als Michael Langdon Emma Roberts als Madison Montgomery

Cheyenne Jackson als John Henry Moore

Kathy Bates als Miriam Mead und Delphine LaLaurie

Außerdem haben etliche Schauspieler in Staffel 8 Gastauftritte, unter anderem Dina Meyer und Lance Reddick.

"American Horror Story", Staffel 8 - Die Handlung im Überblick

Die einzelnen Staffeln von "American Horror Story" folgen keiner linearen Handlung und sind meist in sich geschlossen, doch in Staffel 8 gibt es eine Besonderheit: "Apocalypse" ist ein Crossover der vorherigen Staffeln "Murder House" und "Coven", weshalb viele bekannte Charaktere zu sehen sind. Wie der Name bereits andeutet, geht es in Staffel 8 um die Apokalypse - das Ende der Welt. Auch Satan wird in Staffel 8 eine große Rolle spielen. Die Handlung findet zwischen den Jahren 2015 und 2024 statt.

Staffel 8 von "American Horror Story": Apocalypse-Folgen im Überblick

"Apocalypse", Staffel 8 von "American Horror Story", hat insgesamt neun Folgen. Die englischen Titel sind bekannt, die Staffel erschien bereits 2018. Hier der Überblick:

The Morning After

Forbidden Fruit

Could It Be... Satan?

Boy Wonder

Return to Murder House

Traitor

Sojourn

Fire and Reign

Apocalypse Then

"American Horror Story", Staffel 8 - Die Kritik zu "Apocalypse"

Die Serie hat auf der Internetdatenbank IMDb eine Gesamtbewertung von 8.1 Sternen. Folgende Episoden kamen bei den Fans besonders gut an:

Staffel 8, Folge 6: Return to Murder House, 9.4 Sterne

Staffel 8, Folge 4: Could It Be... Satan?, 9.0 Sterne

Viele Kritiker sehen in Staffel 8 eine deutliche Verbesserung zu den vorherigen Staffeln. "Apocalypse" wurde für etliche Awards nominiert - unter anderem für die Primetime Emmy Awards.

Trailer zu Staffel 8 von "American Horror Story" - "Apocalypse"

Der Trailer zu Staffel 8 liefert bereits einen ersten Einblick, was die Zuschauer in "Apocalypse" erwarten wird. Hexenmeister, Blut und Satan spielen eine große Rolle.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier."

Themen folgen